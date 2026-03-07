Zum Hauptinhalt springen

Reaktion
Formel 1 Melbourne

"Es gibt einiges zu optimieren": Warum kein Ferrari aus den Top 3 startet

Ferrari bleibt im Australien-Qualifying hinter den Erwartungen zurück: Warum weder Charles Leclerc noch Lewis Hamilton in den Top 3 landen - aber Hoffnung besteht

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
"Es gibt einiges zu optimieren": Warum kein Ferrari aus den Top 3 startet

Charles Leclerc ist mit seinem Qualifying nicht zufrieden

Foto: AFP

Ferrari war eine der Enttäuschungen am Samstag: Weder Charles Leclerc noch Lewis Hamilton schafften im Qualifying zum Großen Preis von Australien den Sprung in die Top 3. Leclerc startet mit einem Rückstand von 0,8 Sekunden auf die Polezeit von George Russell von der vierten Position.

Ob der Monegasse damit zufrieden ist? "Nein, bin ich nicht, weil ich wusste, dass ich gestern nicht im richtigen Fenster mit dem Auto war", wird der Ferrari-Pilot gegenüber Sky deutlich. "Ich habe im dritten Training verschiedene Dinge ausprobiert, das war insgesamt eine sehr chaotische Session."

"Aber ich hatte das Gefühl, dass für das Qualifying noch mehr drin gewesen wäre - leider." Leclerc räumt ein, dass Ferrari aktuell noch mit dem neuen Reglement und vor allem dem Energiemanagement zu kämpfen hat: "Ja, es gibt auf jeden Fall noch einiges zu optimieren."

"Besonders in Q2 hatten wir Probleme mit der Energieabgabe", verrät der 28-Jährige, der sich in Q1 auch einmal verbremste und seinen Versuch abbrechen musste. "Das haben wir dann für Q3 behoben, aber in Q3 war die Optimierung des Systems noch nicht genau dort, wo wir sie haben wollten."

"Aber ich bin mir ziemlich sicher: Wenn du mit allen Fahrern sprichst, werden die meisten wohl dasselbe sagen - einfach weil es so schwierig ist, für diese eine Runde in Q3 alles perfekt hinzubekommen, besonders wenn man eine rote Flagge und Probleme in Q2 hatte."

"Insgesamt war es also eine sehr knifflige Session", resümiert Leclerc, wobei er eingesteht, dass die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli für die Scuderia außer Reichweite sind. "Ich denke, P3 ist wahrscheinlich ungefähr da, wo wir stehen."

Warum Lewis Hamilton trotz P7 nicht unzufrieden ist

Teamkollege Lewis Hamilton erreichte sogar nur den siebten Startplatz, konnte anschließend aber noch lächeln. "Es war nicht das beste Qualifying, aber ich habe mich das ganze Wochenende über solide gefühlt", zeigt sich der Rekordweltmeister trotz des Ergebnisses im Gespräch mit Sky ungewöhnlich entspannt.

"Ich bin wirklich sehr glücklich im Auto und fühle mich super motiviert", verrät Hamilton und ergänzt die Gründe: "Ich denke, in Q2 - beziehungsweise bis Q1, bis zum Ende von Q1 - auf dem Medium-Reifen habe ich mich großartig gefühlt. Ich war ja mit dem Medium-Reifen schon auf Platz drei oder vier, also das war ziemlich solide."

Genau wie Leclerc hatte Hamilton im zweiten Teil der Qualifikation mit dem Energiemanagement zu kämpfen. "Und das hat uns dann ziemlich durcheinandergebracht, sodass wir danach wirklich Schwierigkeiten hatten, das Ganze sauber umzusetzen und das Maximum herauszuholen."

"Ich denke, wenn diese Probleme nicht aufgetreten wären, hätten wir wahrscheinlich um Platz drei oder vier kämpfen können", ist der Ferrari-Pilot überzeugt. "Ich glaube nicht, dass wir mit Mercedes hätten mithalten oder ihnen nahekommen können, aber trotzdem gibt es noch viel Arbeit - und noch viel Potenzial für Fortschritte."

