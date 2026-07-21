"Es nervt": Oscar Piastri ärgert sich über Software-Probleme bei Mercedes

George Russell war beim Großen Preis von Belgien nicht der einzige Pilot, der mit Problemen an seiner Mercedes-Antriebseinheit zu kämpfen hatte. Wie Teamchef Toto Wolff bereits nach dem Rennen gegenüber Sky bestätigt hatte, waren "alle Mercedes-Motoren betroffen, manche mehr, manche weniger."

McLaren-Pilot Oscar Piastri gehörte in Spa offenbar zu den Piloten, die "etwas mehr" betroffen waren. Laut Teamchef Andrea Stella wurde der Australier zum Opfer von "selbstlernenden Elementen" seiner Power-Unit, was dazu führte, dass er auf den Geraden deutlich Zeit auf Teamkollege Lando Norris verlor.

Die Antriebseinheiten der Formel-1-Saison 2026 verfügen über selbstlernende Elemente, die es ihnen ermöglichen, von Runde zu Runde und sogar innerhalb einer Runde zu lernen, um den Bedarf an Energiemanagement vorauszusehen und entsprechend anzupassen. Laut Stella ist das System jedoch extrem empfindlich.

Schon sehr kleine Abweichungen beim Input des Fahrers können später in der Runde einen riesigen Unterschied machen. Dasselbe gilt allerdings auch für Faktoren, die die Fahrer nicht kontrollieren können, wie etwa Änderungen des Grip-Niveaus und der Windrichtung.

Oscar Piastri ist von den neuen Motoren "genervt"

Infolgedessen verlor Piastri im Qualifying deutlich Zeit auf Norris, obwohl beide Mercedes-Motoren mit identischen Einstellungen liefen. Stella deutete zudem an, dass George Russell das gleiche Problem hatte, weil sich der Brite den Zeitverlust auf den Geraden gegenüber Kimi Antonelli nicht erklären konnte.

Kein Wunder, dass Piastri von der Situation in Belgien sichtlich angefressen war. "Es nervt. Ich kann es wirklich nicht anders ausdrücken ...", machte der McLaren-Pilot auf Nachfrage von Motorsport-Total.com deutlich. Der Australier kritisiert, dass die Formel-1-Fahrer zu wenig Kontrolle über die Power-Unit haben.

Piastri mag in diesem Fall das Opfer gewesen sein, aber der 25-Jährige weiß, dass sein Fall bei weitem kein Einzelfall ist. Der McLaren-Pilot hat das Gefühl, dass die Reihenfolge im Qualifying in dieser Saison mehr als einmal durch Faktoren bestimmt wurde, die nicht in der Kontrolle der Fahrer liegen.

"Ich war sicher nicht der Einzige", fügt er hinzu. "Ich weiß, dass George dieses Wochenende viele Probleme damit hatte, und vielleicht auch in den letzten paar Wochenenden. Und wenn man mit anderen spricht, ist es eine ähnliche Geschichte. Wenn also die Startaufstellungen im Qualifying von Computern entschieden werden, die sich gut oder schlecht verhalten, ist das eine ziemlich bescheidene Art, Rennen zu fahren."

"Hier ist es natürlich stark übertrieben und verschlimmert, aber ja, wenn man aus einer Qualifying-Session kommt, sich alle Kurven ansieht und sagt: 'Ich bin auf Augenhöhe mit meinem Teamkollegen und liege am Ende trotzdem zwei Zehntel zurück'. Das ist kein schönes Gefühl."

"Zu viele Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen"

Teamkollege Norris teilte die gleiche Meinung. Seiner Ansicht nach haben die Fahrer im Jahr 2026 zu wenig Kontrolle über das Ergebnis von Qualifying-Sessions, insbesondere auf Strecken wie Spa, wo das Energiemanagement noch wichtiger ist als sonst.

"Es hat eigentlich nichts mit dir als Fahrer zu tun", sagt der Weltmeister. "Manchmal schon, und wir sprechen davon, ein paar Meter zu früh auf den Knopf zu drücken oder was auch immer. Es macht manchmal einfach einen großen Unterschied, aber es gibt bestimmte Dinge in deiner Kontrolle und viele Dinge, viel zu viele Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen."

"Es ist schade, dass es so viele Dinge gibt, die die eigene Pace im Qualifying bestimmen können. Es liegt nicht am Fahrer. Es geht nur darum, darauf zu hoffen, dass man Glück hat und die Power-Unit das tut, was sie tun soll, und nichts Unkluges macht."

Anders als sein Teamkollege hatte Norris in Spa zwar keinen Leistungsverlust, sagt aber, dass er in diesem Jahr an jedem zweiten Rennwochenende mit Problemen durch seine Mercedes-Power-Unit zu kämpfen hatte. "Ehrlich gesagt, hat es mich das ganze Jahr gekostet", sagt der McLaren-Pilot.

"Dies ist, glaube ich, das erste Wochenende der gesamten Saison, an dem ich auf den Geraden konkurrenzfähig war. Es ist das erste Mal, dass ich wahrscheinlich zufrieden bin. Ich hatte das Problem die ganze Saison über und dies ist das erste Rennen, in dem ich mir dachte: 'Oh, ich bin ausnahmsweise mal glücklich auf den Geraden'."

Keine kurzfristige Lösung für das Problem?

"Es war das erste Mal, dass Oscar im Qualifying ein wenig im Hintertreffen war, aber es liegt auch nicht an ihm. Es liegt einfach daran, dass die Power-Units machen, was sie wollen." Doch die schlechte Nachricht ist, dass es offenbar keine schnelle Lösung dafür gibt, zumindest nicht auf Strecken wie Silverstone und Spa.

Denn obwohl sich das Gleichgewicht zwischen Verbrennungsmotor und elektrischer Leistung bis 2028 in zwei Stufen auf 60:40 verschieben wird, glaubt Piastri nicht, dass diese spezifischen Probleme dadurch gelöst werden. "Es hat alles damit zu tun, wie die Systeme die Dinge managen."

"Die Änderung des Kraftstoffflusses und der geringere Einsatz [von elektrischer Leistung] werden diese spezifischen Probleme nicht beheben", meint Piastri. "Es hat damit zu tun, wie der Motor kalibriert ist, wie der Motor lernt, das ist quasi in diese Motoren eingebaut."

"Offensichtlich wird es besser werden, wenn alle Hersteller die Motoren besser verstehen. Es ist nicht nur ein Problem für uns oder Mercedes, es ist ein Problem bei allen Motoren, wenn man mit einigen der anderen Fahrer spricht. Aber die Tatsache, dass es überhaupt ein Problem ist, ist für mehr als nur mich selbst ziemlich nervig."