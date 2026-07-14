"Es wäre eine Ehre": Norris spricht über Le Mans mit Valentino Rossi

Lando Norris hat beim Goodwood Festival of Speed nicht nur seine Bewunderung für MotoGP-Legende Valentino Rossi zum Ausdruck gebracht, sondern auch seinen Wunsch bekräftigt, eines Tages gemeinsam mit seinem Kindheitsidol die 24 Stunden von Le Mans zu bestreiten.

Gleichzeitig nutzte der amtierende Formel-1-Weltmeister die Veranstaltung, um auf seinen eigenen Weg an die Spitze des Motorsports zurückzublicken.

Norris und Rossi, die beide von Monster Energy unterstützt werden, traten am Freitag gemeinsam auf dem berühmten Balkon des Goodwood House auf. Dort wurden sie auch nach der Möglichkeit gefragt, sich künftig ein Fahrzeug beim legendären Langstreckenklassiker in Le Mans zu teilen.

Gemeinsamer Le Mans-Traum mit Valentino Rossi

"Auf jeden Fall, das würde ich machen", antwortet Norris ohne zu zögern auf die Frage, ob er gemeinsam mit Rossi in Le Mans antreten wolle. Der neunmalige Motorrad-Weltmeister scherzt daraufhin: "Ich habe schon versucht, ihn zu fragen, aber Formel-1-Fahrer sind im Moment sehr beschäftigt."

Für Norris erscheint ein Start bei den 24 Stunden von Le Mans inzwischen durchaus realistisch. McLaren arbeitet derzeit am Aufbau seines Hypercar-Programms und kehrt 2027 in die Topklasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC sowie nach Le Mans zurück.

Beim Goodwood Festival steuerte Norris unter anderem den neuen McLaren MCL HY, den Prototypen für das künftige Hypercar-Projekt, den berühmten Goodwood Hill hinauf.

McLaren Rückkehr eröffnet neue Perspektiven

Angesprochen auf mögliche Le-Mans-Pläne erklärt der Brite: "Wir haben im Moment einfach zu viele Rennen. Aber da McLaren jetzt nach Le Mans geht, vielleicht nächstes Jahr... nein, nächstes Jahr noch nicht. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Das würde ich sehr gerne machen. Es wäre für mich eine Ehre und ganz sicher eine Menge Spaß."

Rossi, der inzwischen 47 Jahre alt ist und aktuell in der GT-Kategorie der WEC antritt, zeigt sich ebenfalls offen für eine gemeinsame Zukunft mit Norris und sagt mit einem Lächeln: "Ich werde versuchen, auf Lando zu warten."

Neben den Gesprächen über Le Mans stand Norris beim Festival auch selbst im Mittelpunkt. Nach seiner Fahrt im McLaren MCL60 aus der Formel-1-Saison 2023 wurde er vom Duke of Richmond auf den Balkon des Goodwood House begleitet, wo seine erste Weltmeisterschaft gefeiert wurde.

Kindheitsheld Rossi sorgt für besonderen Goodwood-Moment

Vor den zahlreichen Zuschauern erinnert sich Norris daran, welche Bedeutung die Veranstaltung bereits in seiner Kindheit für ihn hatte. Besonders emotional war für ihn das gemeinsame Auftreten mit Rossi am Vortag:

Rossi und Norris gemeinsam am Balkon in Goodwood Foto: Getty Images

"Es ist unglaublich. Gestern stand ich hier mit Valentino. Ich stand hier mit meinem Helden. Er ist jemand, zu dem ich als Kind aufgeschaut habe", sagt Norris im Gespräch mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer und heutigen Sky Sports-Experten Karun Chandhok.

"Das war ein besonderer Moment für mich. Man sagt immer, man sollte seine Helden nicht treffen. Doch man sollte sie definitiv treffen. Es macht einfach Spaß, wieder hier zu sein und mit einem wunderschönen alten Auto zu fahren. Das ist der Beginn des Wiederaufstiegs von McLaren", schwärmt Norris weiter.

Vom Besucher zum Weltmeister auf dem Goodwood-Balkon

Anschließend blickte Norris auf seinen bisherigen Karriereweg zurück. "Das hier ist mein Traum. Ich war vor 13 oder 14 Jahren mit meinem Bruder und meinem Vater hier. Damals habe ich einige Fahrer getroffen und gedacht: Eines Tages möchte ich so sein wie sie. Dreizehn Jahre später bin ich der Glückliche, der hier oben vor euch stehen darf. Ich darf die Startnummer eins tragen."

"Ich darf McLaren repräsentieren. Das ist mein Traum, seit ich ein Kind war. Ich kann mich glücklich schätzen, hier zu stehen und so viel Unterstützung von allen zu bekommen", so der Brite.

Schwieriger Saisonstart trotz WM-Titel

Während Norris in Goodwood den Gewinn seines ersten Formel-1-WM-Titels feierte, gestaltet sich die sportliche Situation in der aktuellen Saison deutlich schwieriger. Nach seinem Titelgewinn Ende 2025 in Abu Dhabi kämpft McLaren dieses Jahr unter dem neuen Reglement mit einem weniger konkurrenzfähigen Auto.

Nach den ersten neun Rennwochenenden der Saison 2026 liegt Norris mit 97 Punkten auf dem fünften Platz der Fahrerwertung. Seine langfristigen Pläne für einen Start in Le Mans scheinen davon jedoch unberührt zu bleiben.