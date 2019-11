Esteban Ocon darf im Dezember in Abu Dhabi für Renault testen

Esteban Ocon wird beim zweitägigen Test in Abu Dhabi nach dem Saisonfinale 2019 für Renault testen. Der Franzose wird am 3. und 4. Dezember am Steuer des R.S.19 Platz nehmen. Interessant ist das deshalb, weil Ocon ursprünglich bis Jahresende bei Mercedes unter Vertrag stand. Die Silberpfeile legen ihm allerdings keine Steine in den Weg.

So darf Ocon bereits am 2. Dezember, einen Tag nach dem Saisonfinale, offiziell zu seinem neuen Arbeitgeber wechseln. 2018 hatte es in einer ähnlichen Situation mit Pascal Wehrlein Probleme gegeben. Der damalige Mercedes-DTM-Pilot verpasste vor rund einem Jahr das erste Formel-E-Rennen der neuen Saison, weil ihn die Silberpfeile nicht früher aus seinem Vertrag entließen.

Ocon ist noch bis einschließlich 1. Dezember 2019 Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. 2020 wird er bei Renault das Cockpit von Nico Hülkenberg übernehmen und neuer Teamkollege von Daniel Ricciardo werden.

Mit Bildmaterial von LAT.