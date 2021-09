Esteban Ocon kann Alonsos positives Fazit von Sotschi nicht teilen

Während Alpine-Pilot Fernando Alonso vom "besten Rennen des Jahres" sprach, war sein Teamkollege Esteban Ocon nach dem Formel-1-Grand-Prix in Sotschi weniger euphorisch. Der Franzose blieb als 14. zum ersten Mal seit fünf Rennen ohne Punkte und reiste entsprechend enttäuscht aus Russland ab.

"Es war nicht der beste Sonntag für uns. Wahrscheinlich einer der schwierigsten in diesem Jahr", sagt Ocon. "Ich denke, das Positive war der Start, die ersten paar Runden. Das war ziemlich gut, wir haben am Start ein bisschen Boden gutgemacht."

Von Startplatz neun ins Rennen gegangen, schaffte es Ocon, "in den ersten paar Runden eine gute Position zu halten, aber danach war es ziemlich verrückt. Was die Pace angeht, fehlte uns Runde für Runde eine Menge Zeit, und wir verloren Boden auf das Auto vor uns, konnten weder angreifen noch verteidigen."

Warum Ocon so viel schlechter war als Alonso

"Es gibt also eine Menge Dinge, die wir überprüfen müssen, eine Menge Arbeit, bevor wir in die Türkei reisen. Aber wir werden herausfinden, was in diesem Rennen falsch war, und beim nächsten Rennen stärker zurückkommen", gibt er sich kämpferisch.

Auf die Frage, warum es für ihn im Vergleich zu Alonso so schlecht lief, antwortet der Alpine-Pilot: "Die letzten drei oder vier Rennen waren sich die Autos sehr ähnlich, was die Abstimmung angeht, also ziemlich identisch. In diesem Rennen gab es eine ganze Menge Abweichungen. Wir haben also ein paar Ideen, woran es liegen könnte."

Aus dem Regen in der Schlussphase konnte Ocon kein Kapital schlagen. "Wir haben darüber nachgedacht", etwas früher auf Intermediates zu wechseln, verrät der Franzose. Damit machten Valtteri Bottas (Mercedes) und Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) am Ende viel Boden gut. Sie fuhren auf die Plätze fünf und acht vor.

Fehler in der Strategie, als der Regen kam

"Aber es war riskant, an die Box zu fahren, und es war auch riskant, auf der Strecke zu bleiben, wie wir es getan haben", meint Ocon. "Es regnete tatsächlich mehr als erwartet, also ja, das war eindeutig auch ein Fehler von unserer Seite. Es war nicht das reibungsloseste Rennen, was das Tempo und die Entscheidungen angeht."

Schon im Qualifying am Samstag "haben wir nicht unser Bestes gezeigt", ergänzt der Alpine-Pilot und will sich der Ursachenforschung widmen. "Es gibt eine Menge Dinge, die wir überarbeiten können, um es in den nächsten Rennen besser zu machen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.