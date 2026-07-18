Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

IndyCar Nashville 2026 Qualifying: Mick Schumacher in Startreihe 8

IndyCar
Nashville
IndyCar Nashville 2026 Qualifying: Mick Schumacher in Startreihe 8

WRC Rallye Estland 2026: Sami Pajari hat ersten WRC-Sieg in greifbarer Nähe

Rallye-WM
Estland
WRC Rallye Estland 2026: Sami Pajari hat ersten WRC-Sieg in greifbarer Nähe

Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Formel 1
Spa
Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Spa-Samstag in der Analyse: Nächste Pole für Antonelli und Mercedes

Formel 1
Spa-Samstag in der Analyse: Nächste Pole für Antonelli und Mercedes

Norris nach Mega-Pole von Antonelli: "Das tut schon weh"

Formel 1
Spa
Norris nach Mega-Pole von Antonelli: "Das tut schon weh"

Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: In Belgien plötzlich auf Startplatz acht

Formel 1
Spa
Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: In Belgien plötzlich auf Startplatz acht

Lewis Hamilton hadert nach Unfall: "Auto fühlte sich vorher großartig an"

Formel 1
Spa
Lewis Hamilton hadert nach Unfall: "Auto fühlte sich vorher großartig an"

Pouhon keine Kurve mehr: Verstappen im "F3-Auto mit F1-Abtrieb"

Formel 1
Spa
Pouhon keine Kurve mehr: Verstappen im "F3-Auto mit F1-Abtrieb"
Formel 1 Spa

Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Auch im Qualifying zum Großen Preis von Belgien hatte Haas-Pilot Esteban Ocon einmal mehr mit den fragwürdigen Eigenschaften seines VF-26 zu kämpfen

Alexis Hoffmann Filip Cleeren
Bearbeitet:
Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Haas-Pilot Esteban Ocon hat seit Wochen mit seinem VF-26 zu kämpfen

Foto: LAT Images

Esteban Ocon muss beim Grand Prix von Belgien als Siebzehnter an den Start gehen. Bereits in Q1 war das Qualifying für den Haas-Piloten vorbei, während sich Oliver Bearman zumindest in Q2 vorkämpfen konnte. Folglich zeigt sich der 29-Jährige am Samstag alles andere als zufrieden und erklärt, wo es dem VF-26 an Performance fehlt.

"[Am Freitag] fehlten uns auf der Geraden zwei bis zweieinhalb Zehntel", so Ocon. "Heute fehlten uns eher viereinhalb oder fünf Zehntelsekunden."

Explizit beschreibt der Haas-Pilot hier seinen ersten Run in Q1. Auch der Windschatten von Fahrern wie etwa Liam Lawson half nur wenig. Des Weiteren erklärt Ocon: "Uns fehlt auch der Abtrieb auf der Hinterachse."

Dabei betont der Haas-Fahrer, dass einmal mehr die mangelnde Konstanz in seinem Auto ein großes Problem darstellt. Schon seit Monaten hat der bislang einmalige Grand-Prix-Sieger mit den teils seltsamen und wechselhaften Eigenschaften seines Boliden zu kämpfen.

Dementsprechend lautet das Fazit: "Uns fehlt auf den Geraden doppelt so viel Topspeed wie gestern und in den Kurven fehlt uns die Stabilität. Es ist also wirklich schwierig, aber das Team war mit meiner Runde zufrieden. Ich war mit der Runde auch zufrieden und habe mir keinen großen Fehler geleistet."

Auch am Energie-Deployment liegt es laut Ocon nicht. Dazu erwähnt der 29-Jährige allerdings, dass die Spitzengeschwindigkeit seines Autos nicht mit der seines Teamkollegen übereinstimmt.

Auf die Frage, ob die Autos vielleicht nicht identisch sind, antwortet Ocon: "Nein, die Autos sind gleich. Also, nicht buchstäblich, sie nutzen dieselbe Spezifikation."

"Aber", so Ocon, "ein Auto ist auf der Geraden vier km/h schneller als das andere, weißt du? Da befinden wir uns aktuell."

Gegenüber dem französischen Fernsehsender Canal+ fasst es Ocon folgendermaßen zusammen: "Nur das Auto von Ollie funktioniert so, wie es sollte. So ist es eben."

In puncto Aerodynamik kann Ocon, wie auch schon an den vergangenen Rennwochenenden, nicht die Balance seines Teamkollegen Bearman nutzen. Woher genau die Probleme seines VF-26 stammen, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Für den Grand Prix von Belgien hat man extra den Frontflügel, die Endplatten und die Luftleitelemente an der Vorderachse überarbeitet. Zumindest auf der Ardennen-Achterbahn bleibt der positive Effekt für Ocon aus.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Spa-Samstag in der Analyse: Nächste Pole für Antonelli und Mercedes
Mehr von
Alexis Hoffmann

Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: In Belgien plötzlich auf Startplatz acht

Formel 1
Formel 1
Spa
Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: In Belgien plötzlich auf Startplatz acht

Technische Fehler bei Audi: Nico Hülkenberg nicht in den Top 10

Formel 1
Formel 1
Spa
Technische Fehler bei Audi: Nico Hülkenberg nicht in den Top 10

Max Verstappen: Mit Windschatten in die erste Startreihe von Spa

Formel 1
Formel 1
Spa
Max Verstappen: Mit Windschatten in die erste Startreihe von Spa
Mehr von
Esteban Ocon

Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027

Formel 1
Formel 1
Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027

Esteban Ocon erklärt: So will Haas den Auto-"Albtraum" loswerden

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Esteban Ocon erklärt: So will Haas den Auto-"Albtraum" loswerden

Haas rätselt über eigenes Auto: "Wenn wir alle Ursachen kennen würden ..."

Formel 1
Formel 1
Haas rätselt über eigenes Auto: "Wenn wir alle Ursachen kennen würden ..."
Mehr von
Haas

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Ayao Komatsu: Lieber rote Flagge statt Rennende hinter dem Safety-Car

Formel 1
Formel 1
Ayao Komatsu: Lieber rote Flagge statt Rennende hinter dem Safety-Car

Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Formel 1
Formel 1
Spa
Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Aktuelle News

IndyCar Nashville 2026 Qualifying: Mick Schumacher in Startreihe 8

IndyCar
Nashville
IndyCar Nashville 2026 Qualifying: Mick Schumacher in Startreihe 8

WRC Rallye Estland 2026: Sami Pajari hat ersten WRC-Sieg in greifbarer Nähe

Rallye-WM
Estland
WRC Rallye Estland 2026: Sami Pajari hat ersten WRC-Sieg in greifbarer Nähe

Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Formel 1
Spa
Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Spa-Samstag in der Analyse: Nächste Pole für Antonelli und Mercedes

Formel 1
Spa-Samstag in der Analyse: Nächste Pole für Antonelli und Mercedes