Esteban Ocon: Mein Auto ist langsamer als das von Oliver Bearman!

Esteban Ocon muss beim Grand Prix von Belgien als Siebzehnter an den Start gehen. Bereits in Q1 war das Qualifying für den Haas-Piloten vorbei, während sich Oliver Bearman zumindest in Q2 vorkämpfen konnte. Folglich zeigt sich der 29-Jährige am Samstag alles andere als zufrieden und erklärt, wo es dem VF-26 an Performance fehlt.

"[Am Freitag] fehlten uns auf der Geraden zwei bis zweieinhalb Zehntel", so Ocon. "Heute fehlten uns eher viereinhalb oder fünf Zehntelsekunden."

Explizit beschreibt der Haas-Pilot hier seinen ersten Run in Q1. Auch der Windschatten von Fahrern wie etwa Liam Lawson half nur wenig. Des Weiteren erklärt Ocon: "Uns fehlt auch der Abtrieb auf der Hinterachse."

Dabei betont der Haas-Fahrer, dass einmal mehr die mangelnde Konstanz in seinem Auto ein großes Problem darstellt. Schon seit Monaten hat der bislang einmalige Grand-Prix-Sieger mit den teils seltsamen und wechselhaften Eigenschaften seines Boliden zu kämpfen.

Dementsprechend lautet das Fazit: "Uns fehlt auf den Geraden doppelt so viel Topspeed wie gestern und in den Kurven fehlt uns die Stabilität. Es ist also wirklich schwierig, aber das Team war mit meiner Runde zufrieden. Ich war mit der Runde auch zufrieden und habe mir keinen großen Fehler geleistet."

Auch am Energie-Deployment liegt es laut Ocon nicht. Dazu erwähnt der 29-Jährige allerdings, dass die Spitzengeschwindigkeit seines Autos nicht mit der seines Teamkollegen übereinstimmt.

Auf die Frage, ob die Autos vielleicht nicht identisch sind, antwortet Ocon: "Nein, die Autos sind gleich. Also, nicht buchstäblich, sie nutzen dieselbe Spezifikation."

"Aber", so Ocon, "ein Auto ist auf der Geraden vier km/h schneller als das andere, weißt du? Da befinden wir uns aktuell."

Gegenüber dem französischen Fernsehsender Canal+ fasst es Ocon folgendermaßen zusammen: "Nur das Auto von Ollie funktioniert so, wie es sollte. So ist es eben."

In puncto Aerodynamik kann Ocon, wie auch schon an den vergangenen Rennwochenenden, nicht die Balance seines Teamkollegen Bearman nutzen. Woher genau die Probleme seines VF-26 stammen, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Für den Grand Prix von Belgien hat man extra den Frontflügel, die Endplatten und die Luftleitelemente an der Vorderachse überarbeitet. Zumindest auf der Ardennen-Achterbahn bleibt der positive Effekt für Ocon aus.