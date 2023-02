Esteban Ocon: Netflix hat bei Staffel 5 wieder in die Irre geführt

Audio-Player laden

Am heutigen Freitag erscheint die fünfte Staffel der Netflix-Dokumentation "Drive to Survive". Die Serie hat für einen echten Formel-1-Boom gesorgt, stand in der Vergangenheit aber auch in der Kritik, weil sie die Wahrheit nicht immer unbedingt treu abbildet - aus diesem Grund hatte sich auch Max Verstappen zeitweise geweigert, ein Teil davon zu sein.

Mittlerweile hat der Weltmeister aber seinen Frieden mit der Serie geschlossen und partizipiert wieder. Zu 100 Prozent die Wahrheit zeigt Netflix aber trotzdem nicht, wie Esteban Ocon anmerkt. Er hat schon Unstimmigkeiten entdeckt, obwohl er bislang nur eine Folge gesehen hat - und zwar die, in der er vorkommt.

"Es stellt schon die Realität dar, aber auf seltsame Weise", merkt der Franzose an. In der Serie wird er nach dem achten Platz beim Heimspiel in Le Castellet mit dem Satz zitiert: "Das fühlt sich heute wie ein Sieg an!" Aber: "Das habe ich gar nicht gesagt. Ich glaube, das habe ich nach Platz fünf in Österreich oder Platz vier in Japan gesagt", so Ocon. "Aber nicht nach Platz acht in Frankreich."

"Ich möchte nicht so klingen, als ob ich glücklich über einen achten Platz bin. Ich möchte gewinnen, nicht Achter werden", sagt der Alpine-Pilot, kann über diese kleinen Makel aber hinwegsehen: "Über so etwas werde ich mich nicht beschweren", winkt er ab.

"Solche Dinge fühlen sich seltsam an, aber ich schätze, das ist einfach Teil der Show", sagt Ocon. "Wir können uns auf einer so hoch angesehenen Plattform nicht beschweren."

Trotzdem stellt er der Serie ein gutes Zeugnis aus: "Es ist fantastisch", lobt er.

Die erste Staffel der Dokumentation auf dem Streamingdienst erschien im März 2019 und behandelte die Formel-1-Saison 2019. Seitdem ist in jedem Jahr eine neue Staffel erschienen, die bislang immer zehn Episoden umfasst.

