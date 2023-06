Esteban Ocon: Neue Investoren um Ryan Reynolds "fantastisch" für Alpine

In dieser Woche wurde bekannt, dass eine Gruppe an Investoren um den Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds bei Alpine eingestiegen ist. "Ich hatte das große Glück, dass ich am Dienstag mit Ryan chatten konnte", verrät Formel-1-Pilot Esteban Ocon in diesem Zusammenhang.

Er habe bereits "ein paar WhatsApp-Nachrichten" mit Reynolds ausgetauscht, berichtet der Franzose und erklärt: "Ich war im Simulator. Normalerweise nehme ich meine Handys mit, um mir Notizen von allen Läufen zu machen und sie festzuhalten."

"Aber dieses Mal habe ich mir erlaubt, ein kleines Bild an Ryan zu schicken und zu sagen: 'Ich bin live aus dem Simulator. Das ist die Aussicht.' Und das hat ihm gefallen", so Ocon, der auch gleich die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Schauspielers bekommen habe.

"Ich habe ihn im Team willkommen geheißen und er hat sofort gesagt: 'Hallo Esteban, ich freue mich sehr darauf, von dir zu lernen und dich kennenzulernen'", berichtet Ocon und verrät: "Er hat mir gesagt, dass ich ans Set des Deadpool-Films in London eingeladen bin. Also werde ich auf jeden Fall hingehen!"

Aktuell wird in der britischen Hauptstadt der dritte Teil der Deadpool-Filmreihe gedreht, in der Reynolds die Hauptrolle spielt. "Er sagte auch, dass er sich sehr darauf freue, von unserer Welt zu lernen, zu sehen, wie die Dinge funktionieren, und einfach nur über Racing zu sprechen", so Ocon.

Der Franzose verrät: "Ich bin ein großer Comic- und Marvel-Fan im Allgemeinen, und natürlich ein großer Deadpool-Fan. Er ist einfach jemand, der sehr inspirierend ist in dem, was er tut. Auch außerhalb seiner Welt als Schauspieler halte ich ihn für einen extrem talentierten Geschäftsmann."

"Soweit ich weiß, gab es keinen einzigen Fehlschlag", erklärt er und ergänzt, er freue sich bereits auf ein persönliches Treffen und ein erstes echtes Gespräch mit Reynolds. Und auch die weiteren Mitglieder der Investorengruppe seien wichtig für Alpine, betont Ocon.

"Insgesamt bringen alle Investoren ihr Fachwissen in das Team ein, und das zeigt, wie sehr sich das Team bemüht, in allen Bereichen voranzukommen", betont Ocon, der das Investment von Reynolds und seinen Partnern Rob McElhenney und Michael B. Jordan "fantastisch" findet.

"Natürlich wird das nicht bei der Leistung des Autos selbst helfen", weiß Ocon. "Aber bei allen anderen Aspekten, die wir verbessern können, werden wir die Expertise dieser Investoren haben", freut sich der bislang einmalige Grand-Prix-Sieger.

Zudem werde das Geld der Investoren zum Beispiel dabei helfen, die Fabrik in Enstone zu verbessern. "Ich bin nicht hier, um Zeit zu verlieren", betont Ocon und erklärt, er wolle mit Alpine um Podestplätze und "so bald wie möglich" auch um Siege kämpfen.

Durch die aktuellen Entwicklungen sieht er das Team auf dem richtigen Weg dorthin.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.