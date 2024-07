Esteban Ocon: "Nicht die richtige Entscheidung getroffen"

Mit dem neunten Platz von Esteban Ocon in Spa-Francorchamps holte Alpine erneut Punkte in der Formel-1-Saison 2024. Der Franzose fuhr ein solides Rennen und wurde nach der Disqualifikation von George Russell mit dem neunten Platz belohnt. Laut dem 27-Jährigen wäre sogar der achte Platz möglich gewesen, wenn der letzte Stopp besser gelaufen wäre.

"Jedes Mal, wenn ich den Deadpool-Helm trage, habe ich ein gutes Ergebnis erzielt, auch wenn es nicht so war wie der vierte Platz in Las Vegas im vergangenen Jahr", sagt Ocon. "Wir nehmen das mit, es war ein positives Rennen. Die Leistung des Autos war solide und wir konnten uns mit den anderen duellieren. Außerdem haben wir uns im Laufe des Rennens kontinuierlich verbessert."

Der Franzose aus Ecvreux übt aber auch Kritik an seinem Grand Prix von Belgien. "Das war nicht das Maximum", erklärt er. "Vor dem letzten Stopp lagen wir vier bis sechs Sekunden vor Fernando [Alonso], danach war er etwa vier Sekunden vor uns. Der letzte Stopp hat uns leider viel Zeit gekostet."

Das Rennen in Spa hielt einige Überraschungen bereit, denn der neue Asphalt und die hohen Temperaturen sorgten für ein Strategie-Roulette. Viele Teams entschieden sich für nur einen Stopp. Laut Ocon hatte Alpine einen flexiblen Plan, um auf eine solche Situation zu reagieren. Der Rennstall entschied sich jedoch für eine konservative Strategie, die sich am Ende nicht auszahlte. "Das war nicht die richtige [Entscheidung]", so Ocon.

Zudem bremst der Franzose die Euphorie: "Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht zu viel in das Rennen hineininterpretieren." Ocon erklärt, dass Alpine seit 2020 in Spa gute Ergebnisse erzielt hat. Deshalb dürfe man das Rennen nicht als Maßstab für die zweite Saisonhälfte nehmen. "Die nächsten Rennen werden schwieriger", prophezeit der Franzose. "Ich hoffe, ich liege falsch."

In der zweiten Saisonhälfte will Ocon weiter angreifen und wichtige Punkte sammeln. In der Gesamtwertung liegt das Team nur sieben Punkte vor Williams und 16 Zähler hinter Haas. "Wir haben eine solide Leistung gezeigt, waren aber oft nicht vom Glück gesegnet", so Ocon. "Im Qualifying war ich gut, aber im Rennen hatten wir Probleme mit dem Reifenverschleiß und anderen Dingen."

Insgesamt ist Ocon mit seiner eigenen Leistung zufrieden. "Ich weiß, worauf ich mich konzentrieren muss, und wir müssen weitermachen, um unsere Pace für die zweite Saisonhälfte zu verbessern." In der Fahrerwertung liegt Ocon mit fünf Punkten auf Rang 17, sein Teamkollege hat als 15. einen Zähler mehr auf dem Konto.