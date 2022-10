Esteban Ocon: Ohne stehende Restarts weniger Chancen für Mittelfeldteams

Audio-Player laden

Die neuen Formel-1-Rennleiter Niels Wittich und Eduardo Freitas haben in der Saison 2022 in einigen Punkten andere Ansätze gewählt als ihr Vorgänger Michael Masi. Das betrifft nicht nur Tracklimits oder das Tragen von Schmuck, sondern auch das Thema rote Flaggen während der Rennen.

Während Masi bei Zwischenfällen oft das Rennen unterbrach und dann einen stehenden Neustart folgen ließ, scheinen Wittich und Freitas bemüht zu sein, die Rennen unter Safety-Car-Bedingungen durchlaufen zu lassen - jüngst zu sehen beim Grand Prix von Italien in Monza, wo hinter dem Safety-Car ins Ziel gefahren wurde, was für Kritik sorgte.

Alpine-Pilot Esteban Ocon ist kein Freund dieser Entwicklung, verhindert sie aus seiner Sicht doch unvorhersehbare Rennen, von denen er und Teamkollege Fernando Alonso in den Vorjahren profitieren und die ihnen Siege und Podiumsresultate ermöglichten.

Podium fest in der Hand der Top-Teams

"Da es in der Formel 1 keine roten Flaggen und Restarts gibt, und die FIA manchmal andere Entscheidungen trifft, gab es in diesem Jahr weniger Gelegenheiten", erklärte er vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka. "Es ist mehr ein Standard-Rennen, das wir fahren, wie es in der Vergangenheit war."

Der Blick auf die Ergebnisse gibt dem Franzosen recht. Während in den vergangenen beiden Saisons gleich drei Mittelfeld-Teams sogar Rennsiege gelangen (Pierre Gasly/AlphaTauri Monza 2020, Ocon Budapest 2021, Daniel Ricciardo/McLaren Monza 2021), scheint das Podium in der Saison 2022 für die drei Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes reserviert zu sein. Nur ein einziges Mal stand 2022 ein Fahrer eines anderen Teams auf dem Podium: McLaren-Pilot Lando Norris als Dritter in Imola.

Konstante Punkte sind Ocon lieber als einzelne Highlights

Gleichwohl meint Ocon: "Ich genieße diese Saison definitiv mehr. Denn wir sind leistungsfähiger, wir zeigen bessere Leistungen. Aber ja, es ist wahr, dass es für uns etwas weniger lohnend ist, da wir noch nicht an der Spitze stehen."

Bei der Frage, ob er einen Sieg oder Podium gegen konstante Punkteresultate eintauschen würde, ist sich Ocon nicht ganz schlüssig: "Es ist besser, mehr Punkte in der Meisterschaft zu holen, aber ich meine, ein Sieg und ein Podium,... das ist schwierig."

"Aber ich denke, dass wir jetzt mit dem Auto zufrieden sind, wo wir stehen. Zufriedener als vergangenes Jahr. Bleiben wir also dabei, wo wir sind. Und die Saison ist noch nicht zu Ende, also können wir hoffentlich auf das Podium fahren", so der Franzose.

