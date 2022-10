Esteban Ocon: Renault-Motor ist keine Schwäche, sondern eine Stärke!

Audio-Player laden

In einem Interview mit der italienischen Edition von 'Motorsport.com' hat sich Alpine-Pilot Esteban Ocon ausführlich zu seiner Saison geäußert und dabei klargestellt, dass der Renault-Motor kein Grund dafür ist, dass man als Werksteam noch nicht mit den Spitzenteams mithalten kann.

Es wird davon ausgegangen, dass Ferrari und Red Bull mit ihren Motoren gegenüber Mercedes und Renault einen leichten PS-Vorteil haben, der jedoch fast zu vernachlässigen ist. Für Ocon ist es daher ein größeres Thema, dass Alpine kein Kundenteam hat und der Renault-Motor somit nur im eigenen Heck getestet werden kann.

"Wenn ein und dasselbe Aggregat von mehr als einem Team verwendet wird, ist das immer ein Vorteil, schon allein deshalb, weil man mehr Daten zum Vergleich hat", sagt der Franzose. "Aber ich persönlich denke, dass der Motor sogar eine unserer Stärken ist."

Grund für seine Annahme sind die Leistungen von Alpine auf Strecken mit langen Geraden, wo man sich bisher in der Saison gut geschlagen hat. In Baku war man auf der Start- und Zielgeraden das schnellste Auto, während man auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spa das beste Saisonergebnis herausfahren konnte.

"Wir haben die Geschwindigkeitsdaten analysiert, und auch in Spa war klar, dass es uns nicht an Leistung fehlt, um überholen zu können", erklärt Ocon. "Dann haben wir gesehen, dass viele Fahrer von der mangelnden Zuverlässigkeit betroffen waren, aber auch in dieser Hinsicht würde ich sagen, dass es bisher eine gute Saison für uns war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.