Esteban Ocon: Saudi-Arabien "ein opportunistisches Rennen" für Alpine

Schon nach dem Qualifying in Dschidda stellte Pierre Gasly fest: "Uns fehlt es in allen Bereichen." Wunder waren von Alpine im Rennen daher nicht zu erwarten. Für Gasly war aufgrund eines Getriebeproblems schon nach einer Runde Schluss. Esteban Ocon kam immerhin ins Ziel - auf Platz 13.

"Ich denke, es war ein opportunistisches Rennen. So sollten wir es bezeichnen", resümiert er den Grand Prix von Saudi-Arabien. "Ich glaube, wir waren zu einem bestimmten Zeitpunkt praktisch auf P10, weil Kevin (Magnussen; Anm. d. R.) eine Strafe bekam."

"Also ja, wir haben uns durchgeschlagen und durchgekämpft, und es gab viele Duelle. Aber am Ende war es einfach nicht genug. Wir waren bis zu einem Punkt gekommen, den wir nicht halten konnten. Im Grunde waren wir schneller als das, was das Auto letztlich leisten konnte, und wir fielen zum Ende hin zurück."

"Es ist also ganz klar, was wir für die nächsten Rennen verbessern müssen", betont Ocon, der in dieser Woche in der Fabrik sein wird, "um mit den Jungs Lösungen zu finden".

Ocon: "Konnte nicht wirklich kämpfen"

Da er in Dschidda mehr mit anderen gefahren sei als in Bahrain, habe er viel lernen und einfacher erkennen können, wo Alpine ansetzen muss. So fuhr Ocon unter anderem gegen die Racing Bulls. Ein ermutigendes Zeichen für ihn und das Team?

"Ich konnte nicht wirklich kämpfen", relativiert der Franzose. "Es ist eine ziemlich große Aussage, zu behaupten, dass wir kämpfen konnten. Wir haben es irgendwie geschafft, vor sie zu kommen, aber ich denke, auf einer normalen Strecke mit normalen Situationen und ohne Kämpfe liegen wir immer noch weit zurück."

Dennoch sei das Rennwochenende in Dschidda ein gutes Lernwochenende gewesen: "Im Vergleich zu Bahrain denke ich, dass wir hier ein paar Dinge gesehen haben, die wir verbessern können, aber es gibt noch viel zu verbessern, und wir sind uns dessen bewusst."

"Schwierige erste Wochen" für Alpine

Dass Alpine-CEO Luca de Meo dem Team in Saudi-Arabien einen Besuch abstattete, wertet Ocon als wichtiges Zeichen. "Es zeigt das Engagement, das wir als Gruppe haben."

"Ich denke, das ist die große Botschaft: Den Willen zu zeigen, auf höchstem Niveau zu arbeiten und die Situation zu verbessern, denn unsere Chefs kommen nicht nur, wenn es glänzt, sondern auch, wenn es schwierig ist, und das ist sehr bemerkenswert."

Alpine-Teamchef Bruno Famin unterstreicht nach dem zweiten Saisonrennen: "Wir haben gesagt, dass es ein harter Start in die Saison werden würde, und es waren sehr schwierige erste Wochen mit dem Test und zwei Grands Prix. Auch wenn wir Upgrades im Gepäck haben, müssen wir unsere mangelnde Leistung verstehen."

"Diesmal müssen wir das Getriebeproblem untersuchen, das Pierre wertvolle Streckenzeit gekostet hat. Es gibt nur eines, was wir tun können, und das ist, weiter hart zu arbeiten, um die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, zu verbessern."

