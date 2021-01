Esteban Ocon: Sind 2021 mehr Podestplätze drin?

In seiner Comeback-Saison 2020 gelang Esteban Ocon der erste Podestplatz seiner Formel-1-Karriere: Beim Grand Prix von Sachir, dem vorletzten Rennen der Saison, feierte der Renault-Pilot einen zweiten Platz. Teamkollege Daniel Ricciardo schaffte es zweimal als Dritter aufs Treppchen.

Die Formkurve bei Renault zeigte also nach oben - ein Fingerzeig für die kommende Saison, wenn das französische Werksteam unter dem Namen Alpine an den Start geht?

"Wir werden sehen, im Moment wissen wir es nicht", antwortet Ocon, verweist aber auf die Fortschritte im Vorjahr: "Wir haben das Jahr mit starken Ergebnissen beendet. Wir hatten drei Podiumsplätze, wir hatten einige gute Momente, einige etwas schlechtere. Aber insgesamt haben wir uns in diesem Jahr massiv weiterentwickelt."

Daran wolle man 2021 selbstverständlich anknüpfen: "Was wir wieder versuchen werden, ist, Fortschritte zu machen, die Top-Jungs in der Gesamtwertung in der Rundenzeit einzuholen und zu sehen, mit wem wir kämpfen", erklärt Ocon.

"Aber bis wir das Auto beim ersten Test (im März, Anm. d. R.) abstellen und bis wir im ersten Qualifying sind, werden wir nicht wirklich wissen, wo wir genau stehen", sagt der Franzose weiter. "Im Moment ist es schwer zu sagen. Wir dürfen niemanden unterschätzen. Das ist ganz klar. Aber wir arbeiten auch auf unserer Seite."

Angesprochen auf das 2022er-Auto, dass nach dem aktuellen Entwicklungsstopp wieder mehr Veränderungen zulassen wird, sagt Ocon: "Lasst uns 2021 abwarten und dann sehen wir weiter. Lasst uns zuerst dieses Jahr absolvieren!"

"Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Und je mehr wir in diesem Jahr über das Auto verstehen, desto mehr Fortschritte werden wir machen, desto mehr wird es für 2022 helfen. Aber ja, ein Schritt nach dem anderen." Dabei soll auch das Feedback von Fernando Alonso helfen, der 2021 zum Team stoßen wird.

