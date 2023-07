Esteban Ocon: Sitz nach Flugeinlage in zwei Teile gebrochen

Esteban Ocon verrät, dass der Sitz seines Alpine nach seiner Flugeinlage beim Start zum Formel-1-Rennen in Ungarn "in zwei Teile gebrochen" ist. Ocon war nach einer unglücklichen Kettenreaktion ausgerechnet mit Teamkollege Pierre Gasly kollidiert und von diesem ausgehoben worden. Am Ende der Runde mussten beide Autos des Teams aufgeben.

Auslöser der Kollision war Alfa Romeos Guanyu Zhou, der nach einem schlechten Start beim Anbremsen von Kurve 1 in das Heck von Daniel Ricciardo (AlphaTauri) gefahren war. Dabei schob er den Australier in den Alpine von Ocon, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und am Hinterrad von Gasly in die Luft stieg.

"Wir waren einfach Opfer eines Strikes in Kurve 1", hadert der Franzose. "Es war einfach ein Fehler von Zhou hinten, der zu einem enormen Treffer geführt hat. Ich bin mit den Hinterreifen drei oder vier Meter in die Luft geflogen, und als ich gelandet bin, gab es einen enormen Aufprall."

Bei diesem sei sein Sitz in zwei Teile gebrochen. "Das zeigt, wie hart der Aufprall war", sagt Ocon.

Teamchef Otmar Szafnauer wollte das kurz nach dem Rennen nicht bestätigen, sagt aber, dass so etwas vorkommen kann: "Ich habe es nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, war, dass er in die Luft gestiegen ist, von daher überrascht es mich nicht."

"Es sind leichte Sitze aus Karbon, und wenn man sie richtig trifft, gehen sie kaputt", so Szafnauer, für den der Vorfall einfach Pech war: "Es gab nichts, was wir dagegen hätten tun können. Zhou in Ricciardo in Esteban in Pierre. Wie beim Bowling."

Doch während Zhou und Ricciardo weiterfahren konnten, war das Rennen für die beiden Alpine gelaufen. "Leider waren beide Autos draußen", ärgert sich Ocon. "Das sind die Folgen, wenn man weiter hinten startet. Die Leute neigen dazu, mehr Risiko einzugehen. Wir wussten das, und wir haben heute darunter gelitten."

Zumindest freut es ihn, dass es nächste Woche in Spa-Francorchamps schon weitergeht: "Das ist gut so, denn wir können dieses Wochenende schnell vergessen", so der Franzose.

Ricciardo kam noch auf Position 13 ins Ziel, Zhou wurde 16. und wurde für die Kollision mit einer Fünf-Sekunden-Strafe und zwei Strafpunkten (zur Übersicht aller Strafpunkte) belegt, weil er laut Kommissaren "eine Kettenreaktion ausgelöst" habe.

Sie sagen: "Obwohl es sich um einen Zwischenfall in der ersten Runde handelte, bei dem den Fahrern, die in die Mitte einer Reihe von Fahrzeugen geraten, ein gewisser Spielraum eingeräumt wird, gehörte dieser spezielle Zwischenfall nicht dazu."

"Zhou hatte einen langsamen Start und verlangsamte einfach nicht genug, als er sich der Kurve näherte, was zu einer unnötigen Kollision führte."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.