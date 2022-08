Esteban Ocon: Spa das beste Wochenende, seit ich Alpine fahre!

Audio-Player laden

Esteban Ocon stürmte am Wochenende beim Grand Prix von Belgien vom 16. Startplatz auf den siebten Rang und bezeichnet die Leistung als "unser bisher bestes Wochenende in diesem Jahr, wahrscheinlich sogar seit ich im Team bin".

"Ich denke, das Update, das wir hierher gebracht haben, und die Performance des Autos sind definitiv nicht mit dem zu vergleichen, was wir in Budapest gezeigt haben", zieht er den Vergleich zum letzten Rennen vor der Sommerpause. "Das gibt uns auf jeden Fall einen Schub an Zuversicht für den Rest des Jahres."

Der Schlüssel zu Ocons Aufholjagd war der beeindruckende Speed des Alpine auf den Geraden, der es auch Teamkollege Fernando Alonso ermöglichte, sich in der Anfangsphase weit nach vorne zu kämpfen und schließlich Fünfter zu werden.

Zwei auf einen Streich

Ocon beeindruckte während seines Vormarschs mit zwei Doppelüberholmanövern. Das erste fand in Runde 15 statt, als er beim Anbremsen der Bus-Stop-Schikane Daniel Ricciardo und Nicholas Latifi überholte. Beim zweiten schnappte er sich am Ende der Kemmel-Geraden sowohl Sebastian Vettel als auch Pierre Gasly.

Da Vettel in der Mitte der Strecke fuhr, während Gasly und Ocon auf beiden Seiten vorbeizogen, erinnerte das Manöver an jenes von Mika Häkkinen im Jahr 2000 in Spa. Damals überholte er Michael Schumacher auf eine ganz ähnliche Weise.

Am Ausgang von La Source begann Ocon mit der Planung des Überholmanövers, da er feststellte, dass Vettel Gasly zu früh überholt und kein DRS mehr zur Verfügung hatte. "Von da an habe ich etwas Gas rausgenommen und mir eine kleine Lücke verschafft, um den Speed auf der Geraden nutzen zu können."

"Ich konnte auf die linke Seite ziehen. Seb war sehr fair, er hätte links ein bisschen zumachen können, aber er tat es nicht. Auf der Außenseite von Kurve 5 schaffte ich es dann noch, auch Pierre zu erwischen", rekapituliert Ocon den Überholvorgang.

Auf die Frage, ob er sich in letzter Zeit Videos von Häkkinen angeschaut habe, lacht der Alpine-Pilot, verrät aber, dass er vor dem Rennen mit dem Finnen gesprochen habe.

"Mika kam vor dem Rennen zu mir ins Fahrerlager und sprach mit mir! Das ist ein netter Zufall", sagt Ocon, dem die Ähnlichkeit der Manöver nach dem Rennen bewusst wurde. "Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das Auto war auf der Geraden extrem schnell und ich fand richtige Timing, um zu überholen."

Teamchef voll des Lobes

"Von unserem Startplatz aus hatten wir einen Punkt erwartet, und wir haben sechs geholt. Also definitiv ein gutes Ergebnis für uns", resümiert er zufrieden. Diesem Fazit schließt sich auch Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer uneingeschränkt an.

"Esteban hat das ganze Wochenende über einen tollen Job gemacht. Auch im Qualifying war er vor Fernando. Und dann im Rennen ... wirklich gut. Tolle Überholmanöver, nicht zu riskant, er ging auf Nummer sicher und war am Ende schnell", urteilt er. In der Schlussphase machte Ocon sogar noch Boden auf Alonso gut.

Zu einem Duell kam es aber nicht, denn Ocon erhielt die Anweisung, seine Position zu halten. Szafnauer erklärt: "Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, die beiden zu diesem Zeitpunkt auszutauschen oder sie kämpfen zu lassen. Denn damit gewinnt man keine weiteren Punkte, sondern riskiert, welche zu verlieren."

Auf die Frage, ob Alpine in Spa mit einem solch guten Ergebnis gerechnet habe, antwortet der Teamchef: "Zu Beginn des Jahres hatten wir eine Art Vermutung, welche Art von Strecke unserem Auto liegen würde, und diese war eine davon."

"Aber es hat sich herausgestellt, dass wir selbst auf den Strecken, von denen wir dachten, dass sie nicht zu unserem Auto passen würden, ziemlich konkurrenzfähig sind."

Deshalb zeigt sich Ocon auch für Zandvoort zuversichtlich. "Es gibt keinen Grund, warum uns die Strecke nicht liegen sollte. Im Vorjahr haben wir uns als Sechster oder Siebter qualifiziert. Das diesjährige Auto ist im Vergleich viel besser, also ist das Ziel dasselbe: ein gutes Q3 und hoffentlich gute Punkte zu holen."

Weitere Co-Autoren: Filip Cleeren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.