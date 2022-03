EU verhängt persönliche Sanktionen gegen Formel-1-Fahrer Nikita Masepin

Audio-Player laden

Nikita Masepin und sein Vater Dmitri stehen auf der neuen Sanktionsliste der Europäischen Union, die am Mittwoch vom EU-Rat herausgegeben wurde. Das heißt, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden und beide nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Der Grund ist ihre Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Noch am gestrigen Mittwoch hatte der ehemalige Haas-Pilot in einer Pressekonferenz erklärt, dass er keine rechtliche Grundlage für seinen Rausschmiss sieht, weil weder er noch sein Vater unter Sanktionen stehen würden - das hat sich innerhalb kürzester Zeit geändert: Masepin ist der 732. Russe auf der Sanktionsliste, sein Vater Nummer 723.

Dmitri Masepin ist laut Begründung der EU "in Wirtschaftszweigen tätig, die eine wesentliche Einnahmequelle für die Regierung der Russischen Föderation darstellen, die für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich ist."

Der Geschäftsführer des Unternehmens Uralkali, das als Titelsponsor prominent auf dem Haas-Boliden zu sehen war, hatte sich zudem zu Beginn der Angriffe auf die Ukraine mit anderen Geschäftsleuten und Putin im Kreml getroffen - mutmaßlich um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Manöver zu besprechen.

Dmitri Masepin: Sanktion wegen Putin-Nähe

"Die Tatsache, dass er zu diesem Treffen eingeladen wurde, zeigt, dass er zum engsten Kreis von Wladimir Putin gehört und dass er Handlungen oder politische Maßnahmen unterstützt oder durchführt, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine sowie die Stabilität und Sicherheit in der Ukraine untergraben oder bedrohen", besagt das Statement.

Weiter heißt es: "Es zeigt auch, dass er einer der führenden Geschäftsleute ist, die in Wirtschaftssektoren tätig sind, die eine wesentliche Einnahmequelle für die russische Regierung darstellen, die für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich ist."

Was die Sanktionierung seines Sohnes Nikita angeht, so wird ihm die familiäre Bindung nach seinem Formel-1-Aus zum Verhängnis.

Karriere auf Eis

Masepin hatte gestern die Gründung einer Stiftung verkündet, die anderen Sportlern helfen will, die aus politischen Gründen nicht an Wettkämpfen teilnehmen können. Die FIA hatte russischen und weißrussischen Sportlern die Teilnahme an Veranstaltungen erlaubt, solange sie ein vom Verband herausgegebenes Verhaltensprotokoll unterschreiben.

Allerdings hatten zuletzt einige nationale Verbände - darunter Deutschland und Großbritannien - entschieden, keine russischen Sportler auf heimischem Boden starten zu lassen.

Masepins Karriere liegt nach dem Formel-1-Aus vorerst auf Eis. Die Sanktionen der EU sind nun der nächste Sargnagel für seine motorsportlichen Pläne.

Für Haas-Teamchef Günther Steiner kommt der Schritt nicht überraschend, von daher war die Trennung aus seiner Sicht folgerichtig: "Ich denke, wir haben das Richtige gemacht", sagt er. "Man muss ein bisschen vorausschauen. Ich glaube, dass niemand von den Sanktionen überrascht ist."

Mit Masepin selbst habe er nach dessen Aus nicht gesprochen: "Worüber sollen wir auch reden?", fragt er. "Natürlich ist es nicht schön, was ich ihm sagen muss. Und es gab Gründe, die für jeden klar sind", so Steiner. "Ich muss nicht mit ihm besprechen, was vorgefallen ist. Es ist auch als Person nicht seine Schuld, aber er war einfach mittendrin in den Umständen."

