Ex-Designer: FIA muss bei "böser Überraschung" Porpoising reagieren

Porpoising ist das neue Schlagwort in der Formel 1, das die Teams derzeit vor einige Schwierigkeiten stellt. Die Frage ist, wie man dieses Phänomen in den Griff bekommen möchte. Denn die Möglichkeiten dazu sind recht eingeschränkt, weiß der frühere Formel-1-Aerodynamiker Jean-Claude Migeot.

Er glaubt, dass die Teams vor allem über die Aerodynamik versuchen müssen, den Porpoising-Effekt so stark wie möglich abzuschwächen. Andere Bereiche sind zu stark eingeschränkt: "Du hast sehr wenig Freiraum und Parameter, mit denen du spielen kannst", sagt er gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

"Man kann die Optimierung der statischen Kräfte, die das Auto in die beste Position für eine Kurve bringen, nicht ignorieren. Das ist strategisch", sagt er. Und andere mögliche Innovationen, etwa an der Aufhängung, seien verboten.

Daher bleibt den Teams nicht viel übrig: "Diese Lösung befindet sich also im Windkanal. Die Lösung besteht darin, diese Kräfte zu betrachten und sie zusammen mit den statischen Kräften zu optimieren", so Migeot. "Ich fürchte, das wird Zeit brauchen, denn wir haben in Barcelona nur die Spitze des Eisbergs gesehen."

Der ehemalige Tyrrell- und Ferrari-Designer fürchtet, dass das Problem noch schlimmer werden könnte, wenn die FIA nicht in irgendeiner Weise reagiert. "Auf einer unebenen Strecke wird das ziemlich tragisch werden, denn wenn man stark bremst, dann wird auch dieser Effekt ziemlich stark sein", sagt er.

"Wir werden also vielleicht sehr schlimme Dinge erleben. Ich denke, die FIA wird vorher reagieren. Wenn niemand Zeit hat, die beste Lösung zu finden, wird die FIA reagieren müssen", so Migeot. "Ich hoffe aber, dass ich falsch liege, denn es wird eine böse Überraschung sein."

Er könnte sich vorstellen, dass die Formel 1 weg davon gehen könnte, den Abtrieb so stark über den Unterboden zu generieren. "Aber dann wird der Abtrieb weg sein und wir werden sehr langsame Autos haben. Das ist nicht gut, aber vielleicht im Moment weniger schlimm."

