Ex-F1-Fahrer Mark Webber in Sport Australia Hall of Fame aufgenommen

Der ehemalige Formel-1-Pilot Mark Webber wurde in die Hall of Fame von 'Sport Australia' aufgenommen. Er wurde von der Jury der Hall of Fame einstimmig für seine langjährigen Leistungen im internationalen Motorsport gewählt.

Webber fuhr zwölf Jahre in der Formel 1 und konnte bei 215 Rennstarts neun Grands Prix gewinnen, fuhr 33 Mal auf das Podium und holte 13 Polepositions. Der Australier fuhr in der Königsklasse für Minardi, Jaguar, Williams und schließlich sieben Jahre für Red Bull.

Seine größten Erfolge feierte Webber als Teamkollege von Sebastian Vettel beim österreichischen Team. Das Duo holte für Red Bull zwischen 2010 und 2013 vier Mal die Konstrukteursmeisterschaft, wobei Webber insgesamt drei Mal Dritter in der Fahrerwertung wurde.

Webber hat "Würde, Integrität, Mut, Bescheidenheit, Stolz und Ehrgeiz" gezeigt

2010 schrammte er dabei knapp am Formel-1-Titel vorbei, als er mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Fernando Alonso im Ferrari zum WM-Finale nach Abu Dhabi reiste, am Ende jedoch völlig überrascht sein Teamkollege Sebastian Vettel den Titel mit einem Sieg im letzten Rennen holte, während Webber und Alonso im Verkehr feststeckten.

"Die Sport Australia Hall of Fame berücksichtigt bei der Auswahl der Athleten für den prestigeträchtigen Club viele Faktoren. Jeder der in die Hall of Fame aufgenommenen Athleten hat sich in der von ihm gewählten Sportart mit Würde, Integrität, Mut, Bescheidenheit, Stolz und Ehrgeiz hervorgetan", heißt es in der Pressemitteilung.

Nach seiner Formel-1-Karriere wechselte Webber 2014 in die FIA-Langstreckenmeisterschaft (WEC), um an der Seite des Deutschen Timo Bernhard und des Neuseeländers Brendon Hartley für Porsche anzutreten. 2015 gewann sein Team mit vier Siegen den Titel in der WEC.

Webbers Verdienste nach seiner aktiven Motorsportkarriere

Seit seinem Rücktritt 2016 ist Webber weiterhin Porsche-Botschafter und Red-Bull-Sportler, arbeitet als Formel-1-Experte für den britischen Fernsehsender Channel 4 und ist Mitbegründer der renommierten Talentmanagement-Firma Jam Sports Management, die den zukünftigen Formel-1-Piloten Oscar Piastri betreut.

"Die Aufnahme in die Sport Australia Hall of Fame ist eine unglaubliche Leistung und unterstreicht Marks herausragende Karriere auf dem höchsten Niveau des weltweiten Motorsports", sagt Andrew Fraser, Präsident von Motorsport Australia.

"Was Mark erreicht hat, um australische Fahrer in der Formel 1 wieder auf die Landkarte zu bringen, darf nicht unterschätzt werden, ebenso wenig wie die Langlebigkeit seiner erfolgreichen Karriere."

"Natürlich gab es neben Webber und Alan Jones noch ein paar andere Australier, die es in die Formel 1 geschafft haben, aber Marks lange Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere und seine neun Grand-Prix-Siege machen ihn zu einem der erfolgreichsten Fahrer des Landes in diesem Sport."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.