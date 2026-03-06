Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Arvid Lindblad mit Punkten zum Debüt: Kampf mit F1-Elite "völlig verrückt"

Formel 1
Melbourne
Arvid Lindblad mit Punkten zum Debüt: Kampf mit F1-Elite "völlig verrückt"

Mit 19 in die DTM: Ist HRT-Youngster Finn Wiebelhaus bereit für den Sprung?

DTM
Mit 19 in die DTM: Ist HRT-Youngster Finn Wiebelhaus bereit für den Sprung?

Max Verstappen erklärt: Warum es Red Bull noch an Pace fehlt

Formel 1
Melbourne
Max Verstappen erklärt: Warum es Red Bull noch an Pace fehlt

Melbourne in der Analyse: Hat Ferrari die Chance auf den Sieg verspielt?

Formel 1
Melbourne in der Analyse: Hat Ferrari die Chance auf den Sieg verspielt?

Aston Martin mit Stop-and-Go: Aber immerhin "ein paar Runden gedreht"

Formel 1
Melbourne
Aston Martin mit Stop-and-Go: Aber immerhin "ein paar Runden gedreht"

"Wirklich besorgniserregend": Darum war der Start von Mercedes nicht perfekt

Formel 1
Melbourne
"Wirklich besorgniserregend": Darum war der Start von Mercedes nicht perfekt

Andrea Stella: Australien hat meine drei Kritikpunkte bestätigt

Formel 1
Melbourne
Andrea Stella: Australien hat meine drei Kritikpunkte bestätigt

Warum Hülkenberg beim Audi-Debüt nicht fahren konnte

Formel 1
Melbourne
Warum Hülkenberg beim Audi-Debüt nicht fahren konnte
Reaktion
Formel 1 Melbourne

Ex-Fahrer kritisiert: Adrian Newey ist überfordert mit seiner Doppelrolle

Aston Martin kämpft mit massiven Problemen und sieht Motorenpartner Honda in der Verantwortung - Ein Experte kritisiert auch die Doppelrolle von Adrian Newey

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
Ex-Fahrer kritisiert: Adrian Newey ist überfordert mit seiner Doppelrolle

Kommt Adrian Newey mit seiner Doppelrolle bei Aston Martin nicht klar?

Foto: LAT Images

Das Debakel um Aston Martin ist beim diesjährigen Saisonauftakt der Formel 1 in Australien das große Thema: Aufgrund von heftigen Vibrationen, die von der Honda-Antriebseinheit verursacht werden, kommt es zu Schäden an der Batterie. Fernando Alonso und Lance Stroll können nur wenige Runden am Stück fahren.

Es liegt nahe, den schwarzen Peter ausschließlich Honda zuzuschieben und den Motorenpartner für die aktuelle Misere verantwortlich zu machen. Doch Ex-Formel-1-Pilot Ivan Capelli, der zwischen 1985 und 1993 bei insgesamt 93 Rennen am Start war, hat noch eine zusätzliche Theorie, warum es bei Aston Martin derzeit nicht läuft.

"Vielleicht treten jetzt Neweys Grenzen zutage, auch wenn ich ihn aus konstruktiver und ingenieurtechnischer Sicht weiterhin für das einzige wirkliche Genie in der Formel 1 halte", sagt der Italiener gegenüber Sky Italia und trifft damit möglicherweise einen wunden Punkt.

Adrian Newey mit seiner Doppelrolle überfordert?

Denn seit Jahresbeginn ist Adrian Newey nicht nur für die Entwicklung des AMR26 verantwortlich. "Adrians Problem ist, dass er nun auch Teamchef ist und damit zwei Rollen gleichzeitig ausfüllen muss - eine Rolle, die er noch nie zuvor innehatte", erinnert Capelli.

"Es gibt Anzeichen dafür, dass er mit dieser Doppelrolle zu kämpfen hat", deutet der Ex-Formel-1-Pilot an. Ob dies ein zusätzliches Problem für Aston Martin darstellt? Schon nach der Ankündigung im Vorjahr, dass Newey ab 2026 die Rolle des Teamchefs übernehmen wird, gab es deutliche Zweifel.

Sowohl die Fans als auch Red-Bull-Berater Helmut Marko zeigten sich von der zusätzlichen Position des Briten skeptisch. Ein Rennteam an der Strecke zu führen, sei "sicher nicht seine Stärke", sagte der Österreicher schon vor einigen Monaten im Gespräch mit der Kleinen Zeitung und könnte damit wohl Recht behalten.

Muss Adrian Newey den Teamchef-Posten abgeben?

Denn jetzt könnte genau das eintreten, was viele Fans befürchtet hatten: Ein genialer Ingenieur ist nicht automatisch ein guter Teamchef. Erinnerungen an Mattia Binotto bei Ferrari werden wach: Der Italiener übernahm 2019 zusätzlich zu seiner Rolle als technischer Leiter den Posten als Ferrari-Teamchef - ohne großen Erfolg.

Aston Martin droht möglicherweise ein ähnliches Schicksal. Das Team kämpft aktuell um den Anschluss an die Konkurrenz, und sogar ein Scheitern an der 107-Prozent-Regel im Qualifying ist denkbar. Experte Timo Glock machte im Gespräch mit Sky deutlich, dass es für Aston Martin "ein absoluter Tiefschlag" und "eine Vollkatastrophe" sei.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob Honda eine schnelle Lösung für die Probleme finden kann. Sollte Aston Martin die Wende nicht zeitig schaffen, könnte das auch die Zukunft von Adrian Newey - oder zumindest die Rolle und Aufgaben innerhalb des Teams - erheblich beeinflussen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel FIA ändert Richtlinien: Wieder bessere Zweikämpfe in der Formel 1?
Nächster Artikel Völlig neues Fahren: Was Formel-1-Ingenieure plötzlich fordern
Mehr von
Sönke Brederlow

"Wirklich besorgniserregend": Darum war der Start von Mercedes nicht perfekt

Formel 1
Formel 1
Melbourne
"Wirklich besorgniserregend": Darum war der Start von Mercedes nicht perfekt

"Motor klang furchtbar": Isack Hadjar ahnte seinen Ausfall schon vorher

Formel 1
Formel 1
Melbourne
"Motor klang furchtbar": Isack Hadjar ahnte seinen Ausfall schon vorher

"Habe keine Glaskugel": Hat Ferrari den möglichen Australien-Sieg verschenkt?

Formel 1
Formel 1
Melbourne
"Habe keine Glaskugel": Hat Ferrari den möglichen Australien-Sieg verschenkt?
Mehr von
Adrian Newey

Aston Martin mit Stop-and-Go: Aber immerhin "ein paar Runden gedreht"

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Aston Martin mit Stop-and-Go: Aber immerhin "ein paar Runden gedreht"

"Vollkatastrophe": Aston-Martin-Situation für Glock "absoluter Tiefschlag"

Formel 1
Formel 1
Melbourne
"Vollkatastrophe": Aston-Martin-Situation für Glock "absoluter Tiefschlag"

"Überhaupt nicht gebraucht": Alonso "enttäuscht" von Honda-Problemen

Formel 1
Formel 1
Melbourne
"Überhaupt nicht gebraucht": Alonso "enttäuscht" von Honda-Problemen
Mehr von
Aston Martin

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

107-Prozent-Marke nicht geschafft: Warum Stroll in Melbourne starten darf

Formel 1
Formel 1
Melbourne
107-Prozent-Marke nicht geschafft: Warum Stroll in Melbourne starten darf

Fernando Alonso spricht Klartext: Wann er seinen Aston Martin abstellen muss

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Fernando Alonso spricht Klartext: Wann er seinen Aston Martin abstellen muss

Aktuelle News

Arvid Lindblad mit Punkten zum Debüt: Kampf mit F1-Elite "völlig verrückt"

Formel 1
Melbourne
Arvid Lindblad mit Punkten zum Debüt: Kampf mit F1-Elite "völlig verrückt"

Mit 19 in die DTM: Ist HRT-Youngster Finn Wiebelhaus bereit für den Sprung?

DTM
Mit 19 in die DTM: Ist HRT-Youngster Finn Wiebelhaus bereit für den Sprung?

Max Verstappen erklärt: Warum es Red Bull noch an Pace fehlt

Formel 1
Melbourne
Max Verstappen erklärt: Warum es Red Bull noch an Pace fehlt

Melbourne in der Analyse: Hat Ferrari die Chance auf den Sieg verspielt?

Formel 1
Melbourne in der Analyse: Hat Ferrari die Chance auf den Sieg verspielt?