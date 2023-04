Ecclestone: Mick Schumacher hat keine Zukunft mehr

Kehrt Mick Schumacher eines Tages als Stammfahrer in die Formel 1 zurück? Bernie Ecclestone glaubt nicht daran. Der ehemalige Serienchef der Motorsport-"Königsklasse" sagt im Gespräch mit 'RTL': "Er muss diesen Traum vergessen, denn früher oder später wachen wir alle aus einem Traum auf."

Statt weiter eine Stammfahrer-Karriere in der Formel 1 anzustreben, müsse Schumacher nun "darüber nachdenken, was die Alternative ist, und versuchen, das zu verfolgen", so Ecclestone weiter.

Entscheidend für die weitere sportliche Laufbahn Schumachers sei vor allem dessen Umfeld: "Ich denke, er braucht jemanden, der ihn wirklich zum Erfolg führen will und sich während der gesamten Zeit um ihn kümmert."

Was Ecclestone zwar nicht sagt, mit dieser Äußerung aber wohl meint: Bei Haas hat Schumacher in den Saisons 2021 und 2022 keine für ihn idealen Bedingungen vorgefunden.

Ecclestone: Schumacher braucht einen Förderer

Schumacher brauche einen Förderer wie Red-Bull-Teamchef Christian Horner, meint Ecclestone. Doch die Aussichten auf einen Platz im Formel-1-Programm von Red Bull sind praktisch nicht vorhanden: Schon als sich 2022 das Haas-Aus des deutschen Fahrers abgezeichnet hatte, war Red-Bull-Sportchef Helmut Marko auf Nachfrage deutlich geworden. Schumacher, so sagte er damals, sei "bei uns kein Thema".

Was Schumacher außerdem fehle, das sei die Erfahrung seines Vaters Michael Schumacher. Managerin Sabine Kehm und Mutter Corinna Schumacher könnten das nicht kompensieren. "Sie sind nicht die Art von Leuten, die ihm helfen können. Sie helfen ihm in vielen Dingen, aber nicht für eine Karriere als Formel-1-Fahrer", sagt Ecclestone.

Ecclestone bleibt bei seiner Prognose vom Herbst 2022

Deshalb hatte der frühere Formel-1-Chef bereits im Herbst 2022 prophezeit, Schumacher werde zur Saison 2023 kein Stammcockpit mehr finden. Schon damals meinte Ecclestone, Schumacher solle die Formel 1 "vergessen und in einer anderen Kategorie gewinnen".

Schumacher aber ist weiter in der Formel 1 aktiv, allerdings nicht mehr als Stammfahrer: Bei Mercedes ist er in der Saison 2023 der offizielle Test- und Ersatzfahrer und übernimmt zum Beispiel Simulator-Schichten für die einstigen Serienweltmeister, ist außerdem bei allen Grands Prix vor Ort. Schumachers Nachfolger bei Haas ist sein deutscher Landsmann Nico Hülkenberg.

Hülkenberg traut Schumacher übrigens ausdrücklich ein Formel-1-Comeback zu.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.