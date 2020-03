Ex-Formel-1-Fahrer: Carlos Sainz verdient den Rummel um seine Person

Der Spanier Jaime Alguersuari lobt seinen Landsmann Carlos Sainz, der in der Formel 1 ein hohes Ansehen genießt. Laut dem Ex-Formel-1-Pilot ist der McLaren-Fahrer einer der besten Fahrer im Feld, weshalb er zurecht mit Top-Cockpits in der Königsklasse in Verbindung gebracht wird.

Der heute 30-Jährige sagt gegenüber 'Marca': "Wenn er ein Auto hat,um vorne mitzuhalten, wird er viele Punkte sammeln und oft auf dem Podium stehen. Es ist aber keine Frage seiner Qualität, seines Talents oder seines Einsatzes. Das alles hat er schon mehr als einmal in der Formel 1 bewiesen. Er ist ein guter Fahrer, der es verdient hat, da zu stehen, wo er heute ist."

Sainz wird aktuell mit einem Cockpit bei Ferrari in Verbindung gebracht, wo er womöglich Sebastian Vettel ersetzen soll. In seiner jungen Formel-1-Karriere hat der Spanier in 102 Starts 267 Punkte gesammelt und einmal auf dem Podium gestanden. Jedoch hatte er nie das Material eines Top-Teams, weshalb die Statistiken die Leistung des Spaniers nicht 100-prozentig widerspiegeln.

Das glaubt auch Alguersuari, der von 2009 bis 2015 der jüngste Fahrer der Formel-1-Geschichte war. Max Verstappen verdrängte den Spanier aber mit seinen 17 Jahren im Jahr 2015. Auch Lance Stroll und Lando Norris überholten den heute 30-jährigen DJ in der ewigen Liste der Formel 1. Alguersuari war bei seinem ersten Formel-1-Start gerade einmal 19 Jahre und 125 Tage alt.

Mit Bildmaterial von LAT.