Ex-Formel-1-Fahrer muss sich Operation am offenen Herzen unterziehen

Ein Aortenaneurysma zwingt die Ärzte, Heikki Kovalainen am offenen Herzen zu operieren. Der ehemalige Formel-1-Pilot leidet zwar an keinerlei Symptomen, hat aber auf ärztlichen Rat hin beschlossen, sein Rallye-Programm zu pausieren, bis er wieder zu 100 Prozent fit ist.

Eigentlich sollte Kovalainen 2024 in der japanischen Rallye-Meisterschaft an den Start gehen. Dort setzt das Team Aicello auf den brandneuen Toyota GR Yaris Rally2. Der 42-Jährige sollte in der Serie gemeinsam mit Sae Kitagawa auf Punktejagd gehen. Die beiden holten bereits 2022 und 2023 gemeinsam den Titel in einem Skoda Fabia.

Der Startschuss fällt am 16. Februar 2024 mit der Rallye Mikana, doch dann wird Kovalainen durch Katsuhiko Taguchi ersetzt. Doch wie wurde das Aortenaneurysma überhaupt entdeckt? Laut Kovalainen wurde die Diagnose bei einer Routineuntersuchung gestellt. Die Ausbuchtung in der Arterie in der Nähe des Herzens muss repariert werden.

Bleibt ein solches Aneurysma unbehandelt, kann die Arterie reißen und zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen führen. Wie das Team mitteilte, wird sich Kovalainen der Operation unterziehen und danach so schnell wie möglich wieder an den geplanten Rallyes teilnehmen.

"Bei einer Routine-Untersuchung wurde bei mir ein Aortenaneurysma entdeckt, und man sagte mir, dass ich nicht in der Lage sei, an den Rallyes teilzunehmen, da das Risiko, dass die Arterie reißt, zu groß sei", erklärt Kovalainen. "Ich habe keine Symptome und fühle mich gut. Wir arbeiten derzeit an einem Plan, um das Problem zu lösen."

"Eine Operation am offenen Herzen ist im Moment unsere bevorzugte Lösung und wir bereiten alles dafür vor", so der Finne weiter. "Wir hoffen, die Operation schnell durchführen zu können, damit ich bald mit der Rehabilitation beginnen kann. Ich möchte mit AICELLO in die Japanische Rallye-Meisterschaft zurückkehren."

Kovalainen hat Japan nach seiner Formel-1-Karriere für sich entdeckt. Zunächst startete er in der Super-GT, jetzt ist er erfolgreich in der Rallye-Meisterschaft aktiv. Aber auch in seiner Heimat war Kovalainen 2023 in der finnischen Rallye-Meisterschaft unterwegs. Wann er wieder ins Lenkrad greifen kann, ist nicht bekannt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.