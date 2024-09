Ex-Formel-1-Pilot Logan Sargeant vor erstem IndyCar-Test

Logan Sargeant, ehemaliger Formel-1-Pilot bei Williams, wird im Herbst sein erstes IndyCar-Testprogramm mit Meyer Shank Racing absolvieren. Das Team will den US-Amerikaner für einen möglichen Platz in der Zukunft zu prüfen.

Mit dem Test kehrt Sargeant erstmals seit seinem Formel-1-Aus ans Steuer zurück - und das in seiner Heimat. Die Ausfahrt soll am 19. November in Thermal/Kalifornien stattfinden. Derzeit noch eine private Strecke, soll sie 2025 zum Kalender gehören.

Sein Debüt in der Formel 1 gab Sargeant 2023 bei Williams, kämpfte jedoch mit einem weniger konkurrenzfähigen Auto und konnte keine Punkte erzielen. Da sich in dieser Saison keine Besserung einstellte, zog Williams die Reißleine und ersetzte Sargeant vor dem Grand Prix von Italien durch Franco Colapinto.

Vor seiner Zeit in der Formel 1 fuhr Sargeant bereits in den Nachwuchsserien wie der Formel 2 und galt als vielversprechendes Talent. Der bevorstehende Test in der IndyCar-Serie eröffnet ihm nun neue Möglichkeiten, Erfahrungen im Oval und auf Straßenkursen zu sammeln und eine Karriere in den USA zu verfolgen.

Obwohl Sargeant aus Florida stammt, ist er in seiner Heimat bisher wenig gefahren, sondern zog schon in jungen Jahr nach Europa. Ein Wechsel zur IndyCar könnte sein nächstes Ziel sein. Schon in der Vergangenheit wurde er damit in Verbindung gebracht.

So enthüllte Prema Racing im Juli, dass man mit Sargeant im Hinblick auf einen Einstieg 2025 gesprochen habe. Damals konzentrierte sich der US-Amerikaner noch auf seine Formel-1-Saison, prüfte aber bereits alternative Optionen für die Zukunft.