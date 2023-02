Ex-Formel-1-Pilot Nikita Masepin fährt bei Renncomeback aufs Podest

Audio-Player laden

Der ehemalige Formel-1-Pilot Nikita Masepin hat bei seinem Motorsport-Comeback am vergangenen Wochenende in der asiatischen Le-Mans-Serie einen Podiumsplatz errungen. Beim Auftaktrennen in Dubai wurde er Dritter.

Kurz vor Beginn der Formel-1-Saison 2022 hatte Masepin infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine sein Cockpit bei Haas verloren. Seitdem war der 23-Jährige nur einmal bei einer Rallye in seinem Heimatland Russland angetreten.

Am Samstag gab er sein Sportwagen-Debüt im ersten von vier Vier-Stunden-Rennen, die in den nächsten zwei Wochen im Rahmen der asiatischen Le-Mans-Serie ausgetragen werden.

Masepin fuhr im Oreca 07 LMP2 von 99 Racing zusammen mit dem Gewinner der 24 Stunden von Le Mans 2016, Neel Jani, und dem Portugiesen Goncalo Gomes. Ursprünglich waren Ben Barnicoat und Felix Porteiro als Teamkollegen verkündet worden, mussten aber kurzfristig nur Jani und Gomes ersetzt werden.

Masepin lag rund 80 Minuten vor Schluss in Führung, bis die Crew unter einer Gelbphase an Boden verlor und Jani einwechselte. Der ehemalige Porsche-Werksfahrer musste sich im Ziel im Kampf um den zweiten Platz dann nur knapp dem Oreca von DRK Engineering geschlagen geben und wurde Dritter.

Das 99-Racing-Trio kam im zweiten Rennen am Sonntag auf Platz sechs ins Ziel und reist als Fünfter im Gesamtklassement zu den Rennen am kommenden Wochenende auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, wo der Sieger jeder Kategorie automatisch für die 24 Stunden von Le Mans qualifiziert ist.

