Ex-Formel-1-Pilot und Williams gehen 2023 getrennte Wege

Audio-Player laden

Jack Aitken und Williams gehen 2023 getrennte Wege, das hat der einmalige Grand-Prix-Pilot im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Daytona verraten. Aitken war drei Jahre lang als Test und Reservefahrer beim Formel-1-Team aus Grove angestellt, hatte seine Formelsport-Karriere 2021 aber für beendet erklärt, um sich auf Sportwagen zu konzentrieren.

"Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, uns zu trennen", bestätigt der Brite gegenüber 'Motorsport.com'. "Im vergangenen Jahr war ich weiter involviert, was großartig war. Ich mag das Team sehr und wohne nur eine halbe Stunde von der Fabrik entfernt. Es war also sehr praktisch, im Simulator zu arbeiten, und ich habe gerne geholfen und einige Rennen besucht."

"Aber mein Terminkalender ist im Moment zu voll", begründet Aitken die Trennung. "Ich möchte mich auf mein Rennprogramm konzentrieren und darauf, wohin meine Karriere gehen soll, nämlich in den Sportwagensport."

Der bisherige Höhepunkt in Aitkens Karriere war sein Einsatz beim Formel-1-Rennen in Sachir 2020. Damals durfte er George Russell vertreten, der seinerseits als Vertretung für den an Corona erkrankten Lewis Hamilton zu Mercedes geholt worden war.

Aitken schlug sich nicht schlecht: Im Qualifying ließ er als 18. unter anderem Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen hinter sich, das Rennen beendete er als 16.

Jack Aitken, Williams FW43, Kevin Magnussen, Haas VF-20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Dass es mit der ganz großen Formel-1-Karriere am Ende aber nicht geklappt hat, ärgert den 27-Jährigen nicht: "Es ist ein tolles Ziel, und ich hatte viel Spaß dabei", sagt er. "Ich war einer der wenigen, die das Glück hatten, nicht nur in einem Rennen zu starten, sondern einfach nur die Autos zu fahren."

"Natürlich war das nicht mein Ziel, sondern ich wollte versuchen, Vollzeit in der Startaufstellung zu stehen und Champion zu werden, aber aus welchen Gründen auch immer, so wie meine Formelsport-Karriere verlaufen ist, hat das nicht geklappt, und das ist in Ordnung", so Aitken.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt etwas im Sportwagenbereich machen kann. Ich habe Glück und kann auf dieser Welle reiten, und ich bin gespannt, wie weit ich es bringen kann."

2022 hatte Aitken eine Saison im ADAC GT-Masters und der European Le-Mans-Serie absolviert und sein Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans gefeiert. An diesem Wochenende startet er erstmals bei den 24 Stunden von Daytona.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.