Ex-Formel-2-Champion Drugovich bleibt Formel-1-Ersatzfahrer

Felipe Drugovich bleibt der offizielle Test- und Ersatzfahrer im Formel-1-Team von Aston Martin. Die Saison 2024 wird damit seine zweite in dieser Rolle. Das hat der Rennstall vor dem Grand Prix in Drugovichs Heimatland Brasilien bestätigt.

"Wir freuen uns unheimlich darüber, Felipe auch 2024 bei uns im Team zu haben", sagt Teamchef Mike Krack und lobt Drugovich: "Er kennt die besonderen Anforderungen an seine Rolle und er hat eine herausragende Arbeitseinstellung."

Auch bei den Wintertests in Bahrain, als Drugovich kurzfristig für den verletzten Lance Stroll eingesprungen war, habe er überzeugt, betont Krack. Im Saisonverlauf kamen weitere 20 Tage im Aston-Martin-Simulator dazu. "Jedes Mal, wenn er fährt, sehen wir seine Leistung: Unsere Ingenieure schätzen seine Pace, seine Rückmeldung und seinen Einsatz", meint Krack.

Drugovich bekommt noch ein Freitagstraining

Drugovich selbst gibt an, in der Saison 2023 "eine Menge gelernt" zu haben, und zwar "sowohl an der Rennstrecke als auch bei der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren im Simulator und im Entwicklungsprogramm, das sie für mich aufgestellt haben."

Er sei außerdem "stolz" auf seinen Beitrag zur Entwicklung des AMR23 und freue sich bereits auf seine nächste Probefahrt im echten Formel-1-Auto, wenn er beim Saisonfinale in Abu Dhabi statt Fernando Alonso das erste Freitagstraining bestreite. Es wird Drugovichs zweiter Freitagseinsatz nach Monza, wo er anstelle von Stroll gefahren war. (Hier die Übersicht der Freitagsfahrer 2023 abrufen!)

Ob Drugovich auch 2024 zumindest Freitagstrainings für Aston Martin bestreiten kann, das ließ das Team bei seiner Bekanntgabe offen. Darin heißt es nur: Drugovich werde bei den Rennen als Test- und Ersatzfahrer vor Ort sein und darüber hinaus Entwicklungsarbeit im Simulator verrichten.

Für 2024 ist bisher nur Drugovich bestätigt

Drugovich als der Formel-2-Meister von 2022 wartet also weiter auf seine ganz große Chance in der Formel 1. Denn einen Stammplatz hat er bisher nicht gekriegt und wird zumindest die Saison 2024 noch in der "zweiten Reihe" verbringen.

Ob neben Drugovich auch der frühere Formel-1-Stammfahrer Stoffel Vandoorne wieder als Testfahrer bei Aston Martin aktiv sein wird, dazu hat das Team bisher nichts verkündet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.