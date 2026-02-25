Ex-Konkurrent packt aus: Kimi Antonelli war schon im Kartsport unschlagbar

Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli wurde schon vor seiner Formel-1-Karriere als "Wunderkind" gefeiert. Zwar verlief die Debütsaison des 19-jährigen Italieners nicht ganz so, wie es sich Mercedes erhofft hatte, doch sein Potenzial war schon im Kartsport unübersehbar.

Diese Einschätzung teilt auch der aktuelle NASCAR-Pilot Connor Zilisch. "Ich bin drei oder vier Jahre lang gegen ihn Rennen gefahren", erinnert der US-Amerikaner im aktuellen Gypsy Tales Podcast. "Ich wusste immer, dass er es in die Formel 1 schaffen würde. Ich wusste es einfach."

"Er ist einer von denen, die immer durchhalten und immer vorne mitfahren, egal wie das Set-up, die Strecke oder die Bedingungen sind. Und er war einer dieser Fahrer, die, egal wie die Situation war, egal ob Training oder Vorlauf oder was auch immer, immer vorne waren. Er konnte sein Kart einfach maximal ausreizen."

Kimi Antonelli tauscht Motor mit Teamkollegen

Zilisch erinnert sich an eine humorvolle Episode aus ihrer gemeinsamen Kartzeit: "Er kam nach Amerika, um bei einem Rennen in Miami mitzufahren. Einer meiner besten Freunde war Teamkollege von ihm. Er und sein Vater dachten, es läge alles an seinem Motor."

"Der Junge meinte: 'Man, es muss an seinem Motor liegen.' Also tauschte Kimi tatsächlich den Motor mit diesem Jungen." Trotzdem sei Antonelli im Rennen deutlich schneller gewesen als sein Teamkollege. "Das war nur ein Beispiel dafür, dass man oft gar nicht merkt, wie viel Unterschied er wirklich macht, bis man so etwas tut", meint Zilisch.

"Man nimmt einfach an, dass es am Material liegt, und dann sagt er: 'Okay, dann tauschen wir eben.' Sie tauschen, und Kimi fährt schneller. Das ist etwas, worauf ich immer hinweise, wenn ich an Kimi denke. Er holt aus allem, was er bekommt, das Maximum heraus."

Antonelli holt mit Platz 2 in Sao Paulo sein bestes Saisonergebnis 2025 Foto: Sutton Images

"Er ist einer der besten Fahrer, die Top-3-Fahrer, gegen die ich je gefahren bin - rein vom Talent her", ergänzt Zilisch. "Also wusste ich immer, dass er einer der Typen ist, die es schaffen würden, genauso wie Arvid Lindblad." Der 18-jährige Brite mit schwedischen Wurzeln fährt 2026 für Racing Bulls.

Zilisch: "Die coolsten Tage meines Lebens"

"Es ist verrückt zu sehen, dass sie nun in der Formel 1 fahren. Aber Kartfahren ist ein so cooler Sport." Der heutige NASCAR-Pilot, der im Vorjahr mit einem unglücklichen Sturz in der Victory-Lane für Aufsehen sorgte, reiste damals extra aus den USA nach Europa.

"Ich habe viel Zeit in Europa verbracht. Das waren einige der coolsten Momente meines Lebens", sagt Zilisch rückblickend. "Ich verbrachte ein paar Sommer dort, wenn ich nicht in der Schule war. Ich war jeweils drei Monate am Stück dort und fuhr gegen Jungs wie Kimi Antonelli."

"Damals habe ich das nicht realisiert, aber die Tage und Monate, die ich in Europa verbrachte, ohne meine Eltern, als Kind, ich fuhr alleine mit dem Fahrrad zum Abendessen, das waren die coolsten Tage meines Lebens. Und damals habe ich gar nicht erkannt, wie cool es war."

"Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich, wie viel ich als Kind gelernt habe und wie ich gereift bin", betont Zilisch, der in Erinnerungen schwelgt: "Ich sehe diese Zeit definitiv als einige der coolsten Tage meines Lebens."