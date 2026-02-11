Ex-Manager von Lewis Hamilton übernimmt Schlüsselrolle bei Cadillac

Das Formel-1-Team von Cadillac hat eine neue Personalie für die Debütsaison in der Königsklasse bekanntgegeben: Marc Hynes ist ab sofort als "Chief Racing Officer" tätig und verantwortet in dieser Funktion unter anderem das Zusammenspiel zwischen den Fahrern und Ingenieuren.

Hynes ist in der Motorsport-Welt kein Unbekannter: Der 47-Jährige war lange Zeit selbst als Rennfahrer aktiv, unter anderem in der britischen Formel-3-Serie, wo er sich in der Saison 1999 sogar den Meistertitel holte - und dabei sowohl Luciano Burti als auch Jenson Button hinter sich lassen konnte.

Der Brite fuhr damals für Manor, denen er auch in den Folgejahren treu blieb, wenn auch nicht als Fahrer: Hynes arbeitete stattdessen bereits als Fahrercoach und "Head of Driver Development" in der Formel 1 sowie Langstrecken-WM, schon damals an der Seite von Teamchef Graeme Lowdon.

Hynes und Lowdon wurden Geschäftspartner und sind heute Mitinhaber der Managementfirma Equals Management. Die Verbindung zum Formel-1-Team von Cadillac, für die Lowdon ebenfalls wieder als Teamchef aktiv ist, kommt daher nicht überraschend.

Marc Hynes ist Ex-Manager von Lewis Hamilton

Hynes' neue Aufgabe besteht laut Pressemitteilung vor allem darin, "den Fahrerkader und die Ingenieurgruppen aufeinander auszurichten, Prozesse zu straffen und die Zusammenarbeit zwischen technischer und sportlicher Abteilung zu stärken, um ein effizientes, wettbewerbsfähiges und diszipliniertes Teamumfeld zu schaffen".

Der erfahrene Brite wird damit betraut, "Cadillacs Fahrerprogramm zu managen", zu dem auch Ersatzfahrer Zhou Guanyu gehört, der von Equals Management betreut wird. Hynes gilt als langjähriger Vertrauter von Lewis Hamilton: Von 2015 bis 2021 half er beim Aufbau von dessen Firma "Project 44" und war auch als Manager des Rekordweltmeisters tätig.

Mittlerweile sollen sich Hynes und Hamilton allerdings getrennt haben, was den Weg des Briten zu Cadillac ermöglichte. "Ein neues Team in der Formel 1 aufzubauen, ist eine seltene Herausforderung, und ich freue mich darauf, Kultur, Prozesse und Leistungsstandards von Beginn an mitzugestalten", sagt Hynes.

"Wir haben eine starke und vielfältige Fahrerpaarung, und mein Fokus wird darauf liegen, die Klarheit, Ausrichtung und Disziplin zu schaffen, die notwendig sind, damit alle - Fahrer wie Ingenieure - ihr volles Potenzial ausschöpfen können."

Cadillac befindet sich noch in Feedback-Phase

"Jeder, der Marc kennt, weiß, dass er in jeder Hinsicht extrem wettbewerbsorientiert ist - und das ist besonders wichtig, gerade bei einem neuen Team, in dem wir eine sehr erfahrene Ingenieurs- und Technikmannschaft haben", betont Teamchef Lowdon.

"Aber als Gruppe haben sie noch nicht einmal zwölf Monate zusammengearbeitet. Diese Einheit muss auf absolut höchstem Niveau funktionieren." Gleichzeitig müsse man aus sportlicher Sicht die Feedback-Schleife schließen: "Man kann nicht einfach technische Lösungen in ein Rennumfeld liefern, ohne dass der Rückkanal funktioniert."

"Und obwohl wir über unglaublich erfahrene Fahrer verfügen, ist es nicht deren Aufgabe, jeden einzelnen Aspekt dieses Prozesses zu übernehmen", sagt Lowdon. Heißt: Die technische Leitung und das Engineering bewegen sich gemeinsam in einem Kreislauf, und der Chief Racing Officer speist sein Feedback wiederum in diesen Kreislauf ein.

"Seitdem wir ein Auto einsetzen können, besteht einer unserer zentralen Fortschritte darin, all diese Kreisläufe zu schließen - sei es die Rückkopplung aus dem Windkanal, aus dem Driver-in-the-Loop-Simulator, aus der CFD oder auch bei Prozessen und Abläufen in der Garage. Das ist entscheidend."

Marc Hynes als "eines der letzten Puzzleteile"

Das könne man "als Kunden-Lieferanten-Beziehung betrachten", so der Brite. "Andernfalls hätte man ein Team, das seine eigenen Hausaufgaben selbst bewertet - und so erzielt man keinen Fortschritt. Wir haben sehr früh gesagt, dass wir das Team sein wollen, zu dem jeder kommen möchte, auf das man stolz ist und in dem man bleiben will."

"Einer der Kernwerte, die wir besonders stark vorantreiben, ist absolute Offenheit und Ehrlichkeit in unserer Arbeitsweise, denn ohne das ist es extrem schwierig, sich weiterzuentwickeln, und ich spreche hier ausdrücklich aus technischer Sicht. Eine ehrliche Feedback-Kultur zu etablieren, ist daher von enormer Bedeutung, denn wir haben keine Zeit zu verlieren."

"Wir stehen vor beeindruckend starker Konkurrenz, gegen die wir uns behaupten müssen." Marc Hynes soll dem neuen Formel-1-Team von Cadillac dabei helfen. Lowdon: "Das ist ein Baustein in der Gesamtstruktur - gewissermaßen eines der letzten Puzzleteile, die man nun zusammenkommen sieht."