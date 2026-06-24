Ex-Rivale: Michael Schumacher hatte beim Comeback nie eine faire Chance

Das Mercedes-Gastspiel von Michael Schumacher zwischen 2010 und 2012 zählt zu den erfolgloseren Comeback-Versuchen in der Formel-1-Geschichte. In drei Jahren in Brackley holte der Rekordweltmeister keinen Sieg und lediglich einen einzigen Podestplatz.

Das schwache Abschneiden hatte jedoch nicht nur etwas mit "Schumis" eigener Leistung zu tun. Mercedes war damals noch nicht der Erfolgsrennstall, der er heute ist, weshalb David Coulthard betont, dass Schumacher damals eigentlich gar keine faire Chance gehabt habe.

"Michael und Ferrari waren ein Phänomen", erklärt der Schotte im Interview mit Sport Bild und betont: "Keiner hätte gewagt, sie zu kritisieren. Michael war unantastbar, ein Gott. Nachdem er für Mercedes aus seiner Rente zurückgekehrt war, waren die Erwartungen ungebrochen."

"Aber er hatte gar nicht die Chance, sie zu erfüllen", so Coulthard, denn: "Das Auto war zu langsam und der Rennstall erst auf dem Weg zum Topteam." So holte Mercedes, das 2010 aus dem Brawn-Rennstall hervorgegangen war, in den drei "Schumacher-Jahren" insgesamt lediglich einen Grand-Prix-Sieg.

Nachdem die ersten beiden Saisons des damals neuen Werksteams komplett ohne Sieg beendet worden waren, feierte Nico Rosberg 2012 in China zumindest einen Erfolg. Zum "Seriensieger" wurde Mercedes aber erst mit Beginn der Hybridära ab 2014 - ohne Schumacher.

"Trotzdem wurden sofort Stimmen gegen ihn laut", erinnert sich Coulthard an "Schumis" Comeback und erklärt: "Das hat der Formel 1 geschadet. Die Stimmung war negativ." Zwar sei die "Dominanz" von Schumacher und Ferrari zuvor sportlich "weniger spannend" gewesen.

"Aber die Leute waren fasziniert", so Coulthard. Das war nach Schumachers Wechsel zu Mercedes nicht mehr der Fall, weshalb der Schotte die Situation mit Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari im vergangenen Jahr vergleicht.

Der Brite hatte in seiner ersten Saison in Maranello ebenfalls große Probleme, hat mittlerweile allerdings in die Spur gefunden und zuletzt in Barcelona seinen ersten Sieg für die Scuderia geholt. "Ein Lewis, der gewinnt, wird für die Rennserie immer besser sein als ein Lewis, der verliert", so Coulthard.

Der heutige Experte fuhr zwischen 1994 und 2008 in der Formel 1 und holte in diesem Zeitraum 13 Grand-Prix-Siege. Sein bestes Endergebnis in der WM fuhr er 2001 ein, als er für McLaren Vizeweltmeister hinter Schumacher im Ferrari wurde.