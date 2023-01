Ex-Teamchef: Nyck de Vries hat den Charakter für Erfolg in der Formel 1

Audio-Player laden

Sein beeindruckender Auftritt als Ersatzfahrer für Alexander Albon in Monza hat Nyck de Vries auf das Radar der Formel-1-Teams gebracht und ihm für 2023 ein Stammcockpit bei AlphaTauri verschafft. Doch ob der Niederländer, der in seiner Karriere einige Umwege gehen musste, auch langfristig in der Formel 1 bestehen kann, wird sich noch zeigen.

Einer, der davon überzeugt ist, dass de Vries die Qualitäten für die Königsklasse mitbringt, ist sein früherer Teamchef Ian James, unter dem er 2021 den Weltmeistertitel in der Formel E holen konnte: "Ich denke, er hat es sich redlich verdient", sagt James gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

De Vries fuhr drei Jahre lang für das Mercedes-Werksteam in der Elektrorennserie, das nach der abgelaufenen Saison aber ausstieg und Platz für McLaren macht, bei denen James aber Teamchef bleibt. In seiner Zeit beim Team holte de Vries vier Siege und in der Saison 2021/2022 auch den WM-Titel.

"Er war jemand, den wir uns vor der Saison 6 angeschaut haben und seine Qualitäten erkannt haben, nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamplayer", sagt James und lobt seinen ehemaligen Schützling: "Jedes Team, für das er fährt, wird von seiner Einstellung profitieren", glaubt er.

Diplomatisch, aber direkt

Denn de Vries habe die Fähigkeit, Dinge anzusprechen und darauf hinzuweisen, wo Verbesserungen möglich sind. "Aber er tut es auf eine diplomatische Art und Weise ohne den Leuten dabei vor den Kopf zu stoßen", so der Brite.

"Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für einen Fahrer, vor allem für einen Fahrer, der in ein Team kommt, das vielleicht noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat und noch Raum für Wachstum hat."

Zwar sei die Formel 1 eine andere Serie als die Formel E und ziemlich brutal, "aber ich denke, dass ihm sein Charakter gut dabei helfen wird", sagt James. "Ich freue mich sehr darauf, zu sehen, wie er sich in seiner ersten Saison zurechtfinden wird."

Von der Formel E in die Formel 1

De Vries ist dabei der erste Fahrer, der es über die Formel E in die Formel 1 geschafft hat, auch wenn er durch seine Verbindung zu Mercedes ohnehin immer ein Bein in der Königsklasse hatte und 2022 für gleich vier verschiedene Teams ins Auto gestiegen ist. Dennoch wertet James das als "große Erfolgsgeschichte" für die 2014 erstmals ausgetragene Meisterschaft.

"Wir waren immer zuversichtlich, dass wir hier das Talent haben, sei es bei den Fahrern, den Ingenieuren, den kaufmännischen Angestellten und den Mechanikern, dass sie ganz einfach zwischen verschiedenen Serien wechseln können, sei es die Formel 1, die Formel E, die WEC oder was auch immer", sagt er.

"Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Qualität der Talente in diesem Fahrerlager allem anderen da draußen ebenbürtig ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.