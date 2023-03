Ex-Teamkollege Alex Albon: Das macht Verstappen so gut

Audio-Player laden

Max Verstappen ist in der Formel 1 momentan das Maß der Dinge. Nach seiner Rekordsaison mit 15 Siegen im Jahr 2022 lief es für den Red-Bull-Piloten auch beim Saisonauftakt in Bahrain vor knapp zwei Wochen wie am Schnürchen.

Während sich einige schon jetzt fragen, ob der Niederländer im Kampf um seinen dritten WM-Titel in Folge überhaupt zu stoppen ist, weiß Ex-Teamkollege Alex Albon, was Verstappen so stark macht. 2019 und 2020 arbeiten die beiden 18 Monate lang bei Red Bull zusammen, bis Albon durch Sergio Perez ersetzt wurde.

Was Verstappen einzigartig mache, sei vor allem seine Fähigkeit, "in jeder einzelnen Runde 100 Prozent zu geben", sagt Albon, der seit 2022 als Stammpilot für Williams antritt.

"Die Art und Weise, wie er das Auto fährt, ist eindeutig schnell, aber es ist keinesfalls einfach zu fahren. Ich bin sicher, dass man das auch schon von anderen so gehört hat, aber es stimmt", erklärt der Williams-Pilot, der zu seiner Zeit bei Red Bull nicht mit Verstappen mithalten konnte und seinen Platz verlor.

So erging es vor ihm auch Daniel Ricciardo und Pierre Gasly. Sie alle wurden über kurz oder lang von Verstappen überstrahlt. "Es gibt einige Fahrer, die sich auf unterschiedliche Art und Weise vielleicht etwas wohler gefühlt haben. Aber er ist sehr anpassungsfähig, was seine Fahrweise angeht", hält Albon fest.

Er lobt auch die Beziehung von Verstappen zu seinen Ingenieuren, die einen großen Teil seines Erfolges ausmache. "Ich denke, er hat einen sehr guten Draht zu seinen Ingenieuren und zu den Leuten um ihn herum", erklärt der 26-Jährige.

"Man sieht, dass er eins mit dem Auto ist. Es sieht alles sehr natürlich aus. Wenn er fährt, ist es ein sehr sauberer Fahrstil. Aber ich weiß, dass er offensichtlich am Limit fährt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.