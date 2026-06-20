Ex-Weltmeister warnt: Red Bull "hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht"

Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister von 1997, hat deutliche Kritik an der aktuellen Situation bei Red Bull geäußert. Der Kanadier ist überzeugt, dass das Team aus Milton Keynes seinen "Glanz verloren" habe, nachdem man "jeden losgeworden ist, der dieses Team zu dem gemacht hat, was es heute ist".

In der Sky Sports F1 Show sprach der 55-Jährige nach dem Großen Preis von Barcelona-Katalonien über die Entwicklung des Rennstalls und die anhaltenden Spekulationen um einen möglichen Abschied von Max Verstappen, der immer wieder mit Mercedes in Verbindung gebracht wird.

"Nun, sie müssen einen Weg finden, ihn dort zu halten, denn er ist im Moment das Einzige, was im Team noch gut ist - abgesehen vom Motor", meint Villeneuve. "Denn wie wir herausgefunden haben, ist der Motor sehr gut, zumindest der Verbrenner-Teil (ICE)."

"Es ist in den letzten zwei oder drei Jahren zu einem sehr politischen Ort geworden. Es scheint, als gäbe es so viel internen Streit darüber, wer die Führung übernimmt, wer dies oder jenes tut, und jeder wurde rausgeworfen. Es ist sehr schwer, eine gute Zukunft bei Red Bull zu sehen. Es ist wirklich seltsam."

Jacques Villeneuve: Red Bull hat "seinen Glanz verloren"

"Sie sind auf der Erfolgswelle geritten", blickt der Kanadier auf die WM-Titel mit Sebastian Vettel und Max Verstappen zurück. Doch "im Moment geht es bergab, und sie haben den Tiefpunkt noch nicht erreicht. Das ist also eine harte Nummer."

Für Villeneuve hat sich die öffentliche Wahrnehmung des Teams grundlegend verändert. "Das Team hat seinen Glanz verloren", ist er überzeugt. "Niemand spricht mehr über Red Bull als das 'verrückte, spaßige, schnelle Team, das immer eine Lösung findet'. Nein, sie sind nicht einmal mehr Teil dieser Gleichung. Wir reden nicht über sie."

"Wir reden nur darüber: 'Es ist hart für Max, aber Gott sei Dank ist er da, weil er dieses Auto immer noch am Limit bewegen kann.' Das ist im Moment eher das Narrativ. Nicht das Team, sondern Max." Vom einstigen Erfolgsteam sei mittlerweile nur noch wenig übrig.

In den vergangenen Jahren musste Red Bull zahlreiche prominente Abgänge verkraften, darunter Christian Horner, Jonathan Wheatley, Helmut Marko und Adrian Newey. "Es ist also ein schwieriges Pflaster, aber sie haben jeden losgeworden, der dieses Team zu dem gemacht hat, was es heute ist", sagt Villeneuve.

Bei Red Bull ist "irgendwie alles zerstört"

"Das ist verrückt, denn selbst Max kam erst an, als das Team bereits aufgebaut war", erinnert der Weltmeister von 1997. "Er war der letzte Baustein des Teams, aber jetzt ist er der letzte verbliebene Soldat. Und das macht es wirklich schwer, weil er das Team nicht alleine tragen kann."

"Er ist kein Autodesigner. Er ist sehr gut darin, ein Auto weiterzuentwickeln und zu sagen, was gebraucht wird, aber man braucht trotzdem die Leute um sich herum. Aber wie man sieht, wurde selbst Helmut Marko an den Rand gedrängt, und jetzt sieht es so aus, als ob das Juniorprogramm ... niemand spricht mehr darüber."

"Es wurde also irgendwie alles zerstört und muss neu aufgebaut werden", meint Villeneuve. Trotz seiner Kritik sieht er für die Zukunft des Teams weiterhin Chancen: "Es wird wieder aufgebaut werden. Dafür müssen wir abwarten, bis all die politischen Aspekte geklärt sind."