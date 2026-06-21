Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker Brünn: Der Rennsonntag - ohne Bezzecchi!

MotoGP
Brünn
MotoGP-Liveticker Brünn: Der Rennsonntag - ohne Bezzecchi!

Ferrari-Teamchef bremst Titelhoffnung nach Debütsieg von Lewis Hamilton

Formel 1
Ferrari-Teamchef bremst Titelhoffnung nach Debütsieg von Lewis Hamilton

Poleposition für Lokalmatador Simon Connor Primm am Lausitzring

ADAC GT Masters
Poleposition für Lokalmatador Simon Connor Primm am Lausitzring

Sportwart-Vorfall in Brünn: Bezzecchi akzeptiert Sperre und entschuldigt sich

MotoGP
Brünn
Sportwart-Vorfall in Brünn: Bezzecchi akzeptiert Sperre und entschuldigt sich

DTM-Qualifying Lausitzring 2: Erste Ford-Pole, sieben Marken in den Top 8!

DTM
Lausitzring
DTM-Qualifying Lausitzring 2: Erste Ford-Pole, sieben Marken in den Top 8!

Experte: Carlos Sainz sucht schon nach Alternativen zu Williams

Formel 1
Experte: Carlos Sainz sucht schon nach Alternativen zu Williams

Infos DTM Lausitzring 2026: Der Sonntag im Livestream

DTM
Infos DTM Lausitzring 2026: Der Sonntag im Livestream

DTM-BoP Lausitzring: Änderungen bei drei Boliden, BMW unverändert

DTM
Lausitzring
DTM-BoP Lausitzring: Änderungen bei drei Boliden, BMW unverändert
Reaktion
Formel 1

Experte: Carlos Sainz sucht schon nach Alternativen zu Williams

David Coulthard vermutet, dass die beiden Williams-Piloten aktuell frustriert sind - Schaut sich Carlos Sainz deswegen bereits nach Alternativen in der Formel 1 um?

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Experte: Carlos Sainz sucht schon nach Alternativen zu Williams

Verlässt Carlos Sainz Williams schon in absehbarer Zeit wieder?

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Teamchef James Vowles betonte jüngst, dass Alexander Albon und Carlos Sainz trotz der aktuellen Krise weiter an das Williams-Projekt glauben. "Sie wollen Teil dieser Reise sein", so Vowles. Doch Experte David Coulthard kauft ihm das nur bedingt ab.

"Man sieht die Frustration der Fahrer ganz deutlich", so Coulthard, der in seiner Karriere selbst für Williams gefahren ist, im Podcast Up To Speed. Williams beendete die Saison 2025 an der Spitze des Mittelfeldes, fiel 2026 allerdings zunächst zurück.

Hatte man das vergangene Jahr noch auf P5 in der Konstrukteurs-WM beendet, liegt man momentan nur auf dem achten Rang. Coulthard stellt daher klar, dass beide Piloten mit der Entwicklung in dieser Saison nicht glücklich sein können.

Über Albon, der bereits seit 2022 für Williams fährt, sagt er: "Er ist fest in diesem Team verankert. Er ist Teil der DNA und hat stets gute Leistungen abgeliefert. Ich vermute daher, dass seine Frustration größer sein wird als die von Carlos."

Sainz dagegen kam erst 2025 zum Team und ist daher noch nicht so tief in Grove verwurzelt wie Albon. Coulthard vermutet daher, dass der Spanier "definitiv schon nach seiner nächsten Chance Ausschau hält".

"Er ist von Ferrari, wo er Grands Prix gewonnen hat, zu Williams gewechselt, wo er schon froh ist, wenn er Punkte holt", so Coulthard, der klarstellt: "Er möchte wieder dorthin zurückkehren. Und dieser Weg wird für Williams noch einige Jahre dauern."

Kurzfristig keine Williams-Erfolge in Sicht?

Tatsächlich erklärte Teamchef Vowles jüngst, dass Williams "ungefähr" 2030 wieder um den WM-Titel mitkämpfen möchte. Sainz wäre dann bereits 36, weshalb Coulthard sich nicht sicher ist, ob der Spanier wirklich so viel Geduld haben wird.

Der aktuelle Williams-Vertrag von Sainz läuft am Ende der Saison aus. Er selbst bezeichnete es jedoch noch im vergangenen Jahr als sein "Lebensprojekt", dabei zu helfen, den Rennstall zurück an die Spitze zu führen.

Williams verpasste Anfang des Jahres den Shakedown in Barcelona und startete unter anderem mit einem stark übergewichtigen Auto in die Saison 2026. Zuletzt gelangen dem Rennstall jedoch Fortschritte und in Miami, Kanada und Monaco punktete man in drei Rennen in Serie.

"Wir müssen die Fortschritte anerkennen, aber es handelt sich um Williams, und allein schon wegen des Namens erwarten wir mehr", stellt Coulthard jedoch klar. Der Schotte fuhr 1994 und 1995 in einer Zeit für das Team, als Williams zu den absoluten Topadressen der Formel 1 gehörte.

Die letzten beiden WM-Titel in der Saison 1997 liegen inzwischen allerdings fast 30 Jahre zurück.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Ex-Weltmeister warnt: Red Bull "hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht"
Mehr von
Ruben Zimmermann

Erster Experte fordert: Ferrari muss jetzt voll auf Lewis Hamilton setzen

Formel 1
Formel 1
Erster Experte fordert: Ferrari muss jetzt voll auf Lewis Hamilton setzen

Mercedes-Pannenserie: "Meiste Risikobereiche mittlerweile erkannt"

Formel 1
Formel 1
Mercedes-Pannenserie: "Meiste Risikobereiche mittlerweile erkannt"

Sainz-Klartext: Williams-Saison ist bislang eine große Enttäuschung

Formel 1
Formel 1
Sainz-Klartext: Williams-Saison ist bislang eine große Enttäuschung
Mehr von
David Coulthard

Coulthard warnt Russell: "Ohne Sieg in Barcelona ist der Titel weg"

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Coulthard warnt Russell: "Ohne Sieg in Barcelona ist der Titel weg"

Millimeterarbeit bei 200 km/h: So brutal ist die "Wall-of-Champions"

Formel 1
Formel 1
Millimeterarbeit bei 200 km/h: So brutal ist die "Wall-of-Champions"

Ohne Emissionen: Coulthard für Rückkehr der Formel-1-V8-Motoren

Formel 1
Formel 1
Ohne Emissionen: Coulthard für Rückkehr der Formel-1-V8-Motoren
Mehr von
Williams

"Mal wieder eine Testsession": Spanien als Frust-Wochenende für Williams

Formel 1
Formel 1
Barcelona
"Mal wieder eine Testsession": Spanien als Frust-Wochenende für Williams

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

FW25-Comeback: Warum dieser Williams aus 2003 plötzlich wieder fährt

Formel 1
Formel 1
FW25-Comeback: Warum dieser Williams aus 2003 plötzlich wieder fährt

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker Brünn: Der Rennsonntag - ohne Bezzecchi!

MotoGP
Brünn
MotoGP-Liveticker Brünn: Der Rennsonntag - ohne Bezzecchi!

Ferrari-Teamchef bremst Titelhoffnung nach Debütsieg von Lewis Hamilton

Formel 1
Ferrari-Teamchef bremst Titelhoffnung nach Debütsieg von Lewis Hamilton

Poleposition für Lokalmatador Simon Connor Primm am Lausitzring

ADAC GT Masters
Poleposition für Lokalmatador Simon Connor Primm am Lausitzring

Sportwart-Vorfall in Brünn: Bezzecchi akzeptiert Sperre und entschuldigt sich

MotoGP
Brünn
Sportwart-Vorfall in Brünn: Bezzecchi akzeptiert Sperre und entschuldigt sich