F1 Abu Dhabi: Hamilton Schnellster, aber Bestzeit für Bottas!

Mercedes vor Red Bull: Das letzte Freitagstraining der Formel-1-Saison in Abu Dhabi hat große Überraschungen vermissen lassen. Valtteri Bottas holte sich in 1:36.276 Minuten die Bestzeit des Tages vor dem wiedergenesenen Lewis Hamilton, dem zwei Zehntelsekunden auf seinen Teamkollegen fehlten.

Allerdings hatte Hamilton mit 1:36.0 Minuten sogar eine schnellere Zeit als Bottas gesetzt, die jedoch wegen Track-Limits in der letzten Kurve gestrichen wurde. Kurios: Auch die jeweils besten Zeiten der beiden Red-Bull-Piloten wurden aufgrund des gleichen Vergehens gestrichen.

Allerdings wären Max Verstappen und Alexander Albon mit oder ohne gestrichene Runden auf den Plätzen drei und vier gelandet. Offiziell steht in der Zeitenliste, dass Verstappen 0,770 Sekunden auf die Spitze fehlen, Albon 0,987 Sekunden.

Lando Norris (McLaren) führte auf Rang fünf das Mittelfeld an, dahinter rangelten mit Esteban Ocon (Renault), Sergio Perez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari) und Daniel Ricciardo (Renault) um Rang sechs. Alle vier Piloten lagen innerhalb von nur drei (!) Tausendstelsekunden.

Sebastian Vettel wurde in seinem Ferrari nur 15., mehr als 1,9 Sekunden Rückstand hatte der Deutsche, der sein letztes Rennen für die Scuderia bestreiten wird.

Brenzlig wurde es in der Schlussphase der Session für Kimi Räikkönen (14.): Der Alfa Romeo des Finnen fing erst zu qualmen und dann zu brennen an. Räikkönen stellte seinen Boliden am Streckenrand ab und kümmerte sich anschließend persönlich um das Feuer.

