F1 Academy: Ab 2024 Superlizenzpunkte und Wild-Card-Einsätze

Die erste Saison der F1 Academy fand weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Lediglich das letzte Rennwochenende wurde live übertragen, als die Meisterschaft beim Großen Preis der Vereinigten Staaten parallel zur Formel 1 lief.

In dieser Saison wird das anders sein, denn alle sieben Veranstaltungen werden im Rahmen der Formel 1 übertragen. Ähnlich wie in der inzwischen eingestellten W-Serie werden in der zweiten Saison FIA-Superlizenzpunkte eingeführt, die letztendlich für die Qualifikation für die Formel 1 erforderlich sind.

Der Sieger der Meisterschaft erhält zehn Punkte, der Zweitplatzierte sieben, der Dritte fünf, der Vierte drei und der Fünfte einen. Die Mindestanforderung für die Teilnahme an der Formel 1 beträgt 40 Punkte.

Superlizenzpunkte: F1 Academy unter Formel 4 gestellt

Mit den in der F1 Academy gebotenen Superlizenzpunkten liegt die Meisterschaft gleichauf mit der GB3 und der NASCAR Xfinity Championship, aber hinter den Formel-4-Wettbewerben, bei denen der Sieger zwölf Punkte erhält und die besten sieben Fahrer Punkte bekommen.

In diesem Jahr werden auch Wild-Card-Einsätze möglich, wobei PREMA ein viertes Auto einsetzen wird, in dem ein junges Talent aus der Gastgeberregion sitzt. Dieses Talent wird von der Meisterschaft identifiziert und ist berechtigt, Meisterschaftspunkte zu sammeln.

"Nach einer positiven Premierensaison machen wir für 2024 zwei wichtige Schritte nach vorne", sagt die Geschäftsführerin der F1 Academy, Susie Wolff. "Unsere fünf besten Fahrer, die FIA-Superlizenz-Punkte erhalten, sind ein Beweis für die Stärke des F1 Academy-Angebots auf der Rennstrecke und werden ihren Aufstieg in der Formel-1-Pyramide vorantreiben."

Fahrerinnen dürfen nur maximal zwei Saisons fahren

"Die Einführung der Wild-Card-Teilnehmer wird regionale Talente fördern, mit den lokalen Gemeinschaften in Kontakt treten und den Talentpool in den Regionen, in denen wir Rennen fahren, vergrößern, was für unser langfristiges Wachstum wichtig ist und sicherstellt, dass wir noch mehr Möglichkeiten für Frauen schaffen, sich in unserem Sport zu engagieren."

Um die Entwicklung der Fahrer zu fördern, werden die Fahrer auf zwei Saisons in der F1 Academy begrenzt, um eine Stagnation zu verhindern und sicherzustellen, dass aufstrebenden Talenten der Zugang zur Startaufstellung nicht verwehrt wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.