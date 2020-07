Nach Ferrari-Debakel und P11: Erste Stellungnahme von Vettel

Es ist ein enttäuschendes Ergebnis für Ferrari und Sebastian Vettel: Der viermalige Weltmeister aus Deutschland ist im ersten Qualifying der Formel-1-Saison 2020 in Spielberg in Österreich nicht in die Top 10 gekommen. Vettel schied im zweiten Qualifikationssegment als Elfter aus und durfte daher in Q3 gar nicht erst antreten.

Nur knapp gelang Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc im Schwesterauto der Sprung unter die Top 10 - als Zehnter. Und Leclerc war die Überraschung anzuhören, als er per Funk von seiner Platzierung erfuhr. Er sagte nur: "Das ist verrückt!"

Für Vettel, der 2020 seine letzte Saison als Ferrari-Fahrer bestreiten wird, beginnt das Jahr also schwierig. Es ist das erste Mal seit dem Deutschland-Grand-Prix 2019 in Hockenheim, dass er im Qualifying keinen Top-10-Platz erzielt hat. Und damals hinderte ihn die Technik an der Teilnahme.

Ferrari hatte bereits vor dem Qualifying erklärt, man sei "zu 99 Prozent" davon überzeugt, in diesem Jahr schwächer aufgestellt zu sein als vergangenes Jahr. Das dokumentieren auch Vettels Zeiten in Q2: 2020 fuhr Vettel in diesem Segment stolze 0,539 Sekunden langsamer als 2019 mit dem Vorjahresauto an gleicher Stelle.

So erklärt Vettel sein Aus in Q2

Das Aus in Q2 beschreibt Vettel in einer ersten Stellungnahme als "Überraschung" und meint: "Wir dachten, wir hätten noch etwas mehr in petto. Es scheint aber, als hätten die anderen [Teams] im Training etwas mehr Benzin an Bord gehabt, als wären sie etwas konservativer unterwegs gewesen."

Er sei "nicht ganz zufrieden" mit seinem Auto, sagt Vettel weiter. "Am Kurveneingang hatte ich deutlich mehr Übersteuern als mir lieb ist." Generell hätten die gestiegenen Temperaturen Ferrari an Leistung gekostet.

Nun hoffe er auf den Renntag in Spielberg. "Dann sieht es vielleicht schon ganz anders aus", meint Vettel. "Vor uns liegt ein langes Rennen. Und im Renntrimm sind wir immer besser unterwegs [als über eine schnelle Runde]." Er wolle beim Saisonauftakt noch in die Top 10 fahren und "gute Punkte" holen, so der Ferrari-Fahrer.

