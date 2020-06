F1-Auktion für den guten Zweck: Damon-Hill-Exponate besonders begehrt

Eine von der FIA ins Leben gerufene Auktion, um Gelder im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu sammeln, ist Anfang dieser Woche zu Ende gegangen. Dabei erwiesen sich der Helm und Overall, den Damon Hill 1995 beim australischen Grand Prix getragen hatte, als besonders beliebt und brachten 33.000 Pfund (36.400 Euro) ein.

Zur Online-Auktion "Race Against Covid" hatten Fahrer, Teams und andere Motorsport-Insider eine Reihe von Exponaten beigetragen, die bei RM Sotheby's zugunsten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung verkauft wurden. Die FIA hatte der Organisation bereits vor der Auktion eine Million Euro zur Verfügung gestellt.

Hill spendete den besagten Helm und Overall im Doppelpack und erzielte damit einen höheren Preis als alles, was mit einem anderen aktuellen Fahrer zu tun hatte. Dennoch erreichten auch Artikel von Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc in der Auktion allesamt beeindruckende Summen.

Ein Overall, Handschuhe und Stiefel, die Hamilton 2019 verwendete und die von seinem Mercedes-Team gespendet wurden, kamen für 26.000 Pfund (28.700 Euro) unter den Hammer. Der höchste Preis, der für einen Overall allein erzielt wurde, waren 25.000 Pfund (27.600 Euro) für den Anzug von Leclerc aus Belgien 2019.

Zu ebenfalls hohen Preisen, die für Ferrari-Rennanzüge gezahlt wurden, gehörten 19.000 Pfund (20.800 Euro) für ein Exemplar von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2019 (das mit einer Heckflügel-Endplatte verkauft wurde), 13.000 Pfund (14.300 Euro) für Fernando Alonso und 12.000 Pfund (13.200 Euro) für Kimi Räikkönen.

Der höchste Preis innerhalb der Auktion entfiel auf ein McLaren MP4-24-Showcar aus dem Jahr 2009. In der 2015er-Lackierung des MP4-31 wurde es vom Team gespendet und brachte 55.000 Pfund (60.700 Euro). Ein Exemplar der bekannten Bronzestatue von Ayrton Senna in Fahrposition kam auf 40.000 Pfund (44.100 Euro).

Mit Bildmaterial von Sotheby's.