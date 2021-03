F1 Bahrain 2021: Max Verstappen beim Saisonauftakt auf Pole!

Die Formel-1-Saison 2021 verspricht genau so spannend zu werden, wie es die Experten nach den Wintertests prophezeit hatten! Denn im Qualifying in Bahrain stand am Ende kein Mercedes auf der Pole-Position, sondern Max Verstappen (Red Bull), der sich in einem wahren Thriller letztendlich gegen Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) durchsetzte.

Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes vor Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) und Daniel Ricciardo (McLaren).

Sebastian Vettels Teamkollege Lance Stroll (Aston Martin) fuhr in Q3 auf P10.

Haben sich die Red-Bull-Teams mit den Reifen verzockt?

Sowohl Sergio Perez (11./Red Bull) als auch Yuki Tsunoda (13./AlphaTauri) schieden bereits in Q2 aus, obwohl ihre Teamkollegen locker ins Q3 durchmarschiert sind. Beide hatten vor, mit dem härteren Medium-Reifen zu fahren, um am Start am Sonntag möglicherweise einen Strategievorteil zu haben. Eine Rechnung, die nicht aufging. Als Perez' an die Box zurückkam, wurde sein Funkspruch von der TV-Regie fast komplett überpiepst. Sein erstes Qualifying im neuen Team hatte er sich anders vorgestellt.

Wer hat sich auf den härteren Medium-Reifen für Q3 qualifiziert?

Den Vorteil, am Rennstart die gelben Medium-Reifen drauf zu haben, sicherten sich neben den beiden Mercedes-Fahrern nur Verstappen und Pierre Gasly (AlphaTauri).

Sebastian Vettel in Q1 ausgeschieden: Wie das?

Die letzte Runde des Aston-Martin-Fahrers hatte vielversprechend begonnen, mit absoluter ("pinker") Bestzeit im zweiten und dritten der 28 Minisektoren. Doch dann wurden gelbe Flaggen geschwenkt - ausgerechnet wegen des gestrandeten Ferrari von Carlos Sainz. "Deswegen hat er natürlich langsam gemacht und vier Zehntelsekunden verloren", ärgert sich Teamchef Otmar Szafnauer.

Vettel verpasste den Q2-Einzug als 18. letztendlich klar. Bis dahin war er immerhin noch auf P13 gelegen. "Wir hätten einfach besser aufpassen und uns besser positionieren müssen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer", ärgert er sich.

Warum ist Carlos Sainz in Q1 ausgerollt?

Der Ferrari-Neuzugang, in den Freien Trainings zumeist schneller als sein Teamkollege, hat da einen Verdacht: "Das muss mit den Vibrationen ausgangs Kurve 2 zu tun haben", meldete er am Boxenfunk, nachdem er beklagt hatte, dass der Motor ausgegangen sei und er nicht wisse warum. Davor war er in besagter Passage ziemlich hart über den Randstein gebrettert. Letztendlich zog er aber trotz des Problems noch in Q3 ein.

Wie lief Mick Schumachers erstes Formel-1-Qualifying?

An den siebten Platz, den sein Vater Michael vor 30 Jahren in Spa beim Debüt geholt hat, kam Schumacher jun. nicht heran. Am Ende wurde er mit 1,950 Sekunden Rückstand auf die Q1-Bestzeit von Verstappen Vorletzter. Langsamer war nur sein Haas-Teamkollege Nikita Masepin, und zwar um 0,824 Sekunden.

Schumacher hatte aber auch Pech, weil er jeweils hinter Masepin auf seine schnelle Runde ging und sich der Russe zweimal im ersten Sektor drehte. Das machte nicht nur Schumacher, sondern auch einigen anderen Fahrern ihre Runde kaputt.

Dass sich Masepin gleich zweimal drehte, lag nicht nur am Fahrer, sondern auch am Auto: "Sehr nervöse Hinterachse, sehr instabil", analysiert 'ServusTV'-Experte Nico Hülkenberg. "Und bei solchen Windverhältnissen ist es wie ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn ein Auto so ein schmales Arbeitsfenster hat."

