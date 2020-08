F1 Barcelona 2020: Souveräner Start-Ziel-Sieg von Lewis Hamilton

Von wegen Favorit Red Bull: Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien souverän für sich entschieden. Der Mercedes-Pilot feierte in Barcelona seinen vierten Saisonsieg und war dabei zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Brite gab die Führung im Rennverlauf nicht ein einziges Mal ab.

Max Verstappen konnte sich dahinter Rang zwei holen. Der Red-Bull-Pilot schnappte sich Valtteri Bottas bereits am Start und konnte anschließend seine Position gegen den Finnen halten, der auf der dritten Position landete.

Best of the Rest wurde Racing Point, die in Form von Lance Stroll und Sergio Perez auf den Plätzen vier und fünf landeten. Rang sechs ging an Carlos Sainz (McLaren).

Sebastian Vettel versuchte eine mutige Einstoppstrategie mit einem langen Stint auf Soft-Reifen. Zeitweise lag der Ferrari-Pilot damit sogar auf Rang fünf, wurde am Ende aber immerhin mit Rang sieben belohnt.

Teamkollege Charles Leclerc schied mit einem technischen Problem als einziger Pilot vorzeitig aus.

Die letzten Ränge in den Punkten gingen an Alexander Albon (8./Red Bull), Pierre Gasly (9./AlphaTauri) und Lando Norris (10./McLaren).

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle!

