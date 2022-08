F1-CEO Domenicali: 2007 zeigt, dass Ferrari noch Titelchancen hat!

Audio-Player laden

Formel-1-Chef Stefano Domenicali glaubt, dass Kimi Räikkönens Comeback im Jahr 2007 ein Beweis dafür ist, dass Ferrari im diesjährigen Titelkampf "niemals nie" sagen sollte.

Red Bull-Pilot Max Verstappen liegt vor dem Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende mit 80 Punkten Vorsprung an der Spitze der Fahrerwertung, nachdem er acht der 13 Rennen vor der Sommerpause gewonnen hat.

Ferraris Charles Leclerc hat aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen, die ihn zur Aufgabe zwangen, während er in Spanien und Aserbaidschan in Führung lag, sowie durch einen Dreher in Frankreich in Führung liegend, Boden auf Verstappen verloren. Hinzu kamen einige fehlerhafte Strategieentscheidungen seitens Ferrari.

Domenicali hofft auf erneute Titelentscheidung im letzten Rennen

Die große Lücke an der Spitze der Meisterschaft bietet ein anderes Bild als 2021, als Verstappen hauchdünn den Titel holte, indem er Lewis Hamilton in der letzten Runde des letzten Rennens der Saison in Abu Dhabi überholte.

Domenicali sagt, dass es aus kommerzieller Sicht "fantastisch" wäre, wenn die Formel 1 "wieder in der letzten Runde des letzten Rennens" eine Titelentscheidung hätte, wenn auch "mit einem weniger konfrontativen Punkt" angesichts der Kontroverse um Verstappens Titelgewinn.

Obwohl er einräumt, dass der Rückstand von 80 Punkten für Leclerc und Ferrari "sehr groß" sei, erinnert Domenicali an Räikkönens Titelgewinn im Jahr 2007, bei dem ein Rückstand von 17 Punkten bei noch 20 zu vergebenden Punkten aufgeholt wurde, um den McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso den Titel wegzuschnappen.

Domenicali: Ferrari darf nicht aufgeben

"Aus meiner Erfahrung heraus darf man niemals nie sagen", sagt Domenicali, der als Sportdirektor von Ferrari fungierte, als Räikkönen die Meisterschaft gewann. "Ich erinnere mich an das Jahr 2007, als wir zwei Rennen vor Schluss 17 Punkte zurücklagen und Kimi in Brasilien die Meisterschaft gewinnen konnte. Damit hat niemand gerechnet."

"Ich weiß, das ist eine große Zahl, aber ich sehe nicht ein, warum Ferrari nicht wieder in den Kampf mit Red Bull einsteigen sollte. Red Bull ist ein sehr starkes Team, Mercedes wird stärker, aber das Einzige, was ich aus meiner Position heraus sagen kann, ist, dass sie bis zum letzten Moment nicht aufgeben sollten."

Domenicali zeigt sich zuversichtlich, dass die zweite Hälfte der Formel-1-Saison "viele Überraschungen" bieten werde, die die Fans, welche die verbleibenden Rennen in diesem Jahr zu ausverkauften Veranstaltungen gemacht haben, hoffentlich begeistern werden.

Alle restlichen neun Grands Prix ausverkauft

"Fehler, Zuverlässigkeit, Wetterbedingungen, wer weiß? Das Einzige, was wichtig ist, und da bin ich mir sicher, ist, dass sie [Ferrari] konzentriert bleiben müssen", sagt Domenicali.

"Von Belgien bis zum Ende sind alle Grands Prix ausverkauft, sodass viele Leute bereits Tickets für ihr Kommen gebucht haben. In Belgien werden es jeden Tag mehr als 120.000 Menschen sein. In Zandvoort ist es in etwa das Gleiche."

"In Monza gibt es mehr als 250.000 verkaufte Karten und auch Singapur ist ausverkauft. Also hoffe ich, dass wir ein tolles Rennen und einen tollen zweiten Teil der Saison haben werden", hofft der Formel-1-CEO.

