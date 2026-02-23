F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams
Damon Hill kehrt 2026 als Botschafter zu Williams zurück, 30 Jahre nach seinem Weltmeistertitel - Der Brite unterstützt Jacques Villeneuve und Jamie Chadwick
Damon Hill wird Botschafter für sein ehemaliges Formel-1-Team Williams
Foto: circuitpics.de circuitpics.de
Damon Hill kehrt zum Williams-Team zurück und übernimmt die Rolle des offiziellen Botschafters für die Formel-1-Saison 2026. Der 65-Jährige folgt damit auf Jenson Button, der erst vor wenigen Wochen zu Aston Martin gewechselt ist.
Die Rückkehr von Hill fällt auf das 30-jährige Jubiläum seines Weltmeistertitels, den er 1996 mit dem britischen Team errang. Hill verbrachte die Hälfte seiner achtjährigen Formel-1-Karriere bei Williams und feierte dort 21 seiner 22 Grand-Prix-Siege.
Hill wird Teil eines dreiköpfigen Botschafterteams, zu dem auch sein ehemaliger Teamkollege und Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, sowie die dreifache Gesamtsiegerin der W-Serie Jamie Chadwick gehören.
Hill freut sich: "Ein echtes Privileg"
"Williams ist ein wirklich besonderer Ort für mich und hier fanden einige der prägendsten Momente meiner Karriere statt", sagt Hill, der in den vergangenen Jahren als Kommentator bei Sky Sports tätig war und Ende 2025 den Sender verließ.
"Ich fühle mich unglaublich glücklich, Teil dieses Sports gewesen zu sein und das erreicht zu haben, was ich erreicht habe. Als Botschafter zurückzukehren, ist ein echtes Privileg. Es ist eine Gelegenheit, die Geschichte des Teams zu feiern und sein Erbe sowie seine Zukunft zu unterstützen."
Hill ersetzt damit seinen früheren Kollegen Button, der Anfang Februar bekanntgab, Williams verlassen zu haben, um auf Mehrjahresbasis Botschafter bei Aston Martin zu werden.
Der Brite hatte seine Formel-1-Karriere 2000 bei Williams begonnen und vier Saisons für das Team aus Grove gearbeitet, bevor er nun die "Medien-, Partner- und kommerziellen Aktivitäten" bei Aston Martin unterstützt.
Auch Villeneuve und Chadwick dabei
Die Rückkehr von Hill erfolgt wenige Wochen vor dem Saisonauftakt 2026 beim Australien-Grand-Prix (6. bis 8. März), der neue Reglementänderungen mit sich bringt. Williams plant, in der Saison erneut im Mittelfeld um Punkte zu kämpfen.
Teamchef James Vowles zeigt sich begeistert von Hills Rückkehr: "Es ist eine Ehre, Damon wieder bei Williams willkommen zu heißen. Nur wenige Personen repräsentieren dieses Team so wie er. Damon spielte eine prägende Rolle in einer der erfolgreichsten Epochen unserer Geschichte, wurde Weltmeister mit Williams und hinterließ ein Erbe, das das Team bis heute inspiriert."
Darüber hinaus lobt Vowles die Kontinuität des Botschafterteams: "Wir freuen uns auch, dass Jamie Chadwick und Jacques Villeneuve weiterhin als Botschafter für uns tätig sein werden."
"Gemeinsam bilden sie ein beeindruckendes Team, das alles widerspiegelt, wofür Williams steht: unsere Geschichte, unser Engagement, Talente zu fördern, und unser Bestreben, wieder auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Solche Persönlichkeiten wie sie als Vertreter von Williams zu haben, erfüllt uns mit großem Stolz."
Während Hill in dieser Saison erstmals die Botschafterrolle übernimmt, ist Villeneuve bereits seit 2025 im Team, Chadwick begann 2024. Letztere wird zudem die neueste F1-Academy-Rekrutin Jade Jacquet beraten.
