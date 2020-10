F1-Comeback: Fernando Alonso bestreitet ersten Testtag im 2020er-Renault

Im Rahmen eines offiziellen Filmtages von Renault stimmt sich Fernando Alonso an diesem Dienstag auf sein Vollzeitcomeback in der Formel-1-Saison 2021 ein. Auf der Rennstrecke in Barcelona legt er erstmals Hand ans Steuer des R.S.20.

"Es wird ein unglaubliches Gefühl sein, nachdem ich zwei Jahre lang keine Formel 1 gefahren", sagt Alonso vorab. "Ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich denke, es wird wie ein Neuanfang sein. Ich werde überrascht sein von der Geschwindigkeit des Autos, von der Bremsleistung, die Kurvengeschwindigkeit. Viele Dinge werden mich überraschen."

Der Testtag ist für den Spanier auch deshalb so besonders, weil er Erinnerungen an seine Anfänge in der Königsklasse weckt. Denn vor 20 Jahren hatte Alonso seinen ersten richtigen Formel-1-Einsatz, und das am gleichen Ort.

Alonso denkt an ersten Formel-1-Test zurück

"Ich erinnere mich an meinen ersten Test mit Benetton im Jahr 2000 in Barcelona. Jetzt kehre ich 20 Jahre nach diesem ersten Test auf die gleiche Rennstrecke zurück." Im Dezember 2000 fuhr er für zwei Tage einen Benetton-Playlife B200 in Barcelona, damals an der Seite des Stammfahrers Giancarlo Fisichella.

Es waren jedoch nicht Alonsos erste Kilometer in einem Formel-1-Auto, da er genau ein Jahr zuvor, im Dezember 1999, mit Minardi einen kurzen Lauf in Jerez absolviert hatte. Seine jüngste Formel-1-Erfahrung machte der Spanier, als er im April 2019 in Bahrain zwei Tage lang einen McLaren mit Renault-Antrieb fuhr.

Am Dienstag sitzt er zum ersten Mal im aktuellen R.S.20. "Es wird auch eine der letzten Gelegenheiten sein, bei der der Name des Autos die Marke Renault trägt, denn nächstes Jahr wird sich das ändern", betont Alonso. Dann wird der Rennstall nämlich unter dem Namen Alpine in der Formel 1 antreten.

Wegen COVID-19 Vorbereitung nicht optimal

Obwohl Alonso bereits einige Zeit im Werk in Enstone verbracht hat, habe er nicht so viel Arbeit geleistet, wie er es sich gewünscht hätte, sagt der 39-Jährige: "Die Vorbereitung auf diesen Test war nicht einfach. Bei der COVID-Situation waren es nicht die normalen Vorbereitungen, nicht viele Tage im Simulator, aber trotzdem sind wir bereit."

"Es sind nur 100 Kilometer. Es ist ein Filmtag, also versuchen wir, diese Runden zu maximieren und ein paar Bilder, ein paar Filmaufnahmen zu bekommen. Ich weiß, dass ich während dieser Runden eine Menge lernen und entdecken werde. Ich werde sehr offen an die Sache herangehen und versuchen, auf jedem Kilometer so viel zu lernen."

Mit Bildmaterial von Renault.