F1-Comeback für Nico Hülkenberg: Als TV-Experte bei RTL

Wiedersehen mit Nico Hülkenberg: Als Fahrer ist der Deutsche in dieser Formel-1-Saison zwar nicht aktiv, dafür übernimmt er an diesem Wochenende die Rolle des TV-Experten bei RTL. Das kündigte der 32-Jährige höchstpersönlich in einem Video-Teaser an.

"Hallihallo, liebe Leute, der Hülki hier", meldet sich Hülkenberg im Hawaii-Hemd bei den Formel-1-Fans. "Am Sonntag ist es wieder soweit, da werde ich endlich wieder vor der Kamera und im Fernsehen zu sehen sein - nach langer Abstinenz. Diesmal allerdings und zum ersten Mal, Premiere für mich, in einer ganz anderen Rolle."

Gemeinsam mit Moderator Florian König und Formel-1-Experte Timo Glock wird er im RTL-Studio durch den Rennsonntag führen. "Natürlich eine ganz neue Situation für mich. Darum bin ich ordentlich gespannt drauf. Ich freu mich. Also bis dann!"

Bis dato setzte RTL neben Glock auch auf Nico Rosberg als Experten. Beide waren am vergangenen Wochenende zum Saisonauftakt der Formel 1 im Einsatz. Nun darf also auch Hülkenberg ran. Ob es bei diesem einen Mal bleibt oder der Deutsche künftig öfter zum Mikrofon greifen darf, ist noch nicht bekannt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.