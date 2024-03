F1-Debüt von Bearman: Vettel schickte ihm Glücksbotschaft vor dem Rennen

Formel-1-Debütant Oliver Bearman hat verraten, dass er vor seinem Ferrari-Ersatzauftritt beim Grand Prix von Saudi-Arabien 2024 von niemand Geringerem als Sebastian Vettel eine "Glücks"-Nachricht erhalten habe.

Der Ferrari-Junior war für Stammfahrer Carlos Sainz eingesprungen, der wegen einer Blinddarmentzündung operiert werden musste, und saß ab dem FT3 im SF-24. Im Qualifying verpasste er nur knapp den Einzug ins Q3 und wurde Elfter. Das Rennen beendete er auf einem starken siebten Platz.

Bereits vor seinem Einsatz habe Bearman eine Reihe von Glückwünschen und Glücksbotschaften erhalten, wie er verrät. "Meine Lieblingsnachricht war von Sebastian Vettel. Ich bin seit den frühen Tagen ein großer Fan von ihm", erzählt der Brite.

"Bis zu seinem Rücktritt habe ich Seb immer angefeuert. Eine Nachricht von ihm zu bekommen, war also etwas ganz Besonderes. Zu wissen, dass er uns beobachtet, hat mich ein wenig unter Druck gesetzt, aber es war ein schöner Druck."

Vettel, der sich Ende 2022 aus der Formel 1 zurückgezogen hat, fuhr selbst fünf Jahre für Ferrari. Was der viermalige Weltmeister Bearman genau schrieb, hat er nicht verraten.

Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali kontaktierte 18-Jährigen: "Er hat mir nach dem Rennen eine wirklich nette Nachricht geschickt, über die ich mich sehr gefreut habe. Und auch Lewis (Hamilton; Anm. d. R.) hat mich nach dem Rennen umarmt. Das war schön. Das war ein stolzer Moment für mich."

Überraschend sei für ihn bei seinem ersten Renneinsatz in der Formel 1 auch all das "Administrative" gewesen, das mit dem Rennsport verbunden ist, sagt er weiter.

"Ich glaube, was mich an einem Formel-1-Wochenende am meisten überrascht hat, war die Menge an Verwaltungsarbeit, die anfällt - es gibt so viele Medienaktivitäten, so viel mehr technische Dinge als in der Formel 2. Für ein Rennen, das um 20 Uhr beginnt, war ich schon mittags an der Strecke, um mich vorzubereiten."

"Die Tage sind sehr, sehr lang und voller harter Arbeit. Das war eine Überraschung, aber eine glückliche", betont der Youngster. In dem Zusammenhang lobt Bearman auch die Genauigkeit des Ferrari-Simulators, die es ihm ermöglichte, sich schnell an alle Abläufe und Einstellungen im Auto anzupassen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.