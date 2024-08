F1-Expertenrunde: Was bedeutet der Sieg von Norris für die Meisterschaft?

Nach der krachenden Niederlage von Max Verstappen gegen Lando Norris beim Großen Preis der Niederlande sprach Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko von einem "alarmierenden" Ergebnis.

Doch war das erste Rennen nach der Sommerpause der Formel 1 wirklich die Wende im Kampf um die Weltmeistertitel in der Saison 2024? Vier führende Formel-1-Redakteure des Motorsport Network bewerten die Lage im Duell Red Bull gegen McLaren.

"Max wird gewinnen, aber es wird eng"

Ronald Vording, Redakteur Motorsport.com Niederlande

Das Ergebnis von Zandvoort kann für niemanden eine Überraschung sein - der Abstand ist es aber definitiv. McLaren hatte schon vor der Sommerpause das schnellste Auto, und mit einem weiteren gut funktionierenden Upgrade-Paket ist es keine Überraschung, dass sie immer noch das Maß der Dinge sind. Doch der Abstand in Zandvoort ist in mehrfacher Hinsicht erstaunlich.

Norris' Vorsprung von 22,8 Sekunden ist nicht nur der größte der bisherigen Formel-1-Saison, sondern zeigt vor allem, wie sehr sich das Kräfteverhältnis seit Bahrain verschoben hat. Beim Saisonauftakt hatte Verstappen noch 25 Sekunden Vorsprung auf den ersten Nicht-Red-Bull-Fahrer und 48 Sekunden auf Norris. In den Niederlanden waren es umgekehrt fast 23 Sekunden - ein außergewöhnlicher Leistungsunterschied von einer Minute in 15 Rennen.

Ja, die mittelschnellen Kurven von Zandvoort und die Temperaturen haben McLaren wahrscheinlich in die Karten gespielt, und ein falsches Set-up für Verstappen hat die Sache noch verschlimmert, aber es ist trotzdem bemerkenswert. Es sagt viel über McLaren und die Qualität ihrer Upgrades aus, aber vielleicht noch mehr über Red Bull.

Sie haben Red Bull in den letzten Rennen immer geschlagen, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich das plötzlich ändern wird, solange Red Bull seine Balance-Probleme nicht in den Griff bekommt und keine signifikanten Upgrades bringt. Sergio Perez wurde in Zandvoort Sechster, aber das war nur möglich, weil Mercedes zu wenig getan hat. Sonst wäre er Siebter oder Achter geworden.

Seine Pace sagt nicht alles über ihn aus, aber vielleicht mehr über das Red Bull-Auto und Verstappen, der am absoluten Limit fährt, um das Maximum aus einem Auto herauszuholen, das jetzt im Vergleich zum MCL38 unterlegen ist.

McLaren vs. Red Bull: Wer macht das Rennen um die WM-Titel 2024? Foto: Motorsport Images

Ja, ich glaube, dass Verstappen seinen vierten Weltmeistertitel in Folge holen kann, aber nicht den Konstrukteurstitel, und für 2025 gibt es ein noch größeres Fragezeichen. Das Reglement wird stabil bleiben, und dann wird Verstappen nicht mit dem Puffer starten können, den er 2024 hatte. Es ist wichtig, dass Red Bull die Situation mit der gleichen Dringlichkeit betrachtet wie Verstappen und noch in dieser Saison eine Lösung findet. Die große Frage lautet aber: Wie?

"Erst jetzt merkt Lando, wie teuer die Punkte waren, die er im Juni und Juli verloren hat"

Roberto Chinchero, Redakteur Motorsport.com Italien

Die Konstrukteurs- und die Fahrermeisterschaft sind im Moment zwei völlig verschiedene Paare Schuhe. Zandvoort hat das technische Potenzial von McLaren deutlich gezeigt. Es war eine klare Bestätigung, dass sie das Team sind, das sich in den letzten Jahren am meisten entwickelt hat - und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt nur 30 Punkte und ich denke, dass McLaren jetzt der Favorit ist.

Wir werden McLaren auf anderen Strecken nicht so stark sehen wie in Zandvoort, weil die niederländische Strecke die besten Eigenschaften des Autos hervorgebracht hat. Aber wir haben bereits gesehen, dass sie auch das konstanteste der vier Top-Teams in der Formel 1 sind, und das ist ein großer Vorteil. Es gibt kaum eine Strecke, die dem McLaren nicht liegt, und das wird ein Schlüsselfaktor sein.

Aber die Fahrermeisterschaft ist etwas ganz anderes. Und hier muss ich sagen, dass mich die Reaktion von Norris auf diesen Sieg besonders fasziniert hat. Es war eine beeindruckende Leistung und der Vorsprung am Ende des Rennens war riesig - vor allem, wenn man bedenkt, dass er noch größer hätte sein können, wenn Lando den Start nicht verloren hätte.

Aber nach dem Sieg wirkte Norris nicht besonders aufgeregt oder gar überschwänglich. Das war nicht der Lando, den wir zum Beispiel in Miami gesehen haben. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass ihm jetzt wahrscheinlich bewusst wird, wie teuer die Punkte waren, die er in der Mitte der Saison nicht geholt hat.

Im Juni und Juli hat er viele Punkte liegenlassen. Je nach Rechnung könnten es bis zu 30 sein. Hätte Norris diese geholt, würde die Meisterschaft ganz anders aussehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Lando mit seinem Sieg in Zandvoort nicht ganz zufrieden sein kann. Er weiß, dass er jetzt das beste Auto hat, aber er weiß auch, wie teuer die Punkte waren, die er vorher nicht geholt hat - und das Einzige, worauf er jetzt hoffen kann, ist ein möglicher Ausfall von Verstappen. Ohne ein oder zwei Rennen, in denen Max keine Punkte holt, wird Norris 2024 nicht um den Titel kämpfen können.

"Ich setze mein Geld immer noch auf Red Bull"

Christian Nimmervoll, Chefredakteur Motorsport-Total.com

Wie Christian Horner am Sonntagabend sagte, ist es "bemerkenswert", dass Lando Norris in dem im Durchschnitt wohl konkurrenzfähigsten Auto der Formel-1-Saison 2024 nicht mehr als zwei Rennen gewonnen hat. Daher war Zandvoort keine große Überraschung, sondern ein längst überfälliger Sieg in einer Saison voller verpasster Chancen für Norris.

Doch so dominant der Auftritt auch war, an der Fahrerwertung änderte er nicht viel. Norris machte gerade einmal acht Punkte auf Verstappen gut, der sich damit abzufinden scheint, nicht mehr das beste Auto in der Startaufstellung zu haben. Man erinnere sich an Ungarn und höre sich jetzt seinen ruhigen Boxenfunk an! Für die Meisterschaft bedeutet das eine große Veränderung, denn jetzt kann sich Max darauf konzentrieren, den Titel im Stile von "Professor" Prost nach Hause zu bringen und nicht im Stile von "Magic" Senna. Und das tut er bisher sehr konsequent.

Angesichts seiner Konstanz und der Zuverlässigkeit des Red Bull-Pakets wird es schwer sein, Max in der Fahrer-Weltmeisterschaft zu schlagen. Außerdem hat er bereits einen neuen Motor in seinem Pool, sodass er in dieser Hinsicht für den Rest der Saison keinen Nachteil gegenüber Norris haben dürfte.

Lando Norris muss in neun Rennen 70 Punkte Rückstand aufholen Foto: circuitpics.de

Auch McLaren nach Meinung vieler Experten in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in einer sehr guten Position ist, um Red Bull herauszufordern, tippe ich auf einen Sieg von Max und Perez. Es wird ein enger Kampf, ja, und McLaren ist ein ernstzunehmender Konkurrent, aber Zandvoort war ein erster Hinweis darauf, dass Perez solide Punkte holen kann, wenn er sein Potenzial ausschöpft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Schlimmste der Saison 2024 bereits hinter sich hat.

Mit Norris in Topform wird es wohl von Oscar Piastri abhängen, ob McLaren eine Chance auf den Konstrukteurs-Titel hat. Der junge Australier, der von den Experten im Fahrerlager in den höchsten Tönen gelobt wird, ist nicht an jedem Wochenende ein ebenbürtiger Gegner für Norris. Aber genau das wird nötig sein, damit McLaren eine Chance hat.

"Es ist Zeit für Norris zu beweisen, dass er wie ein Champion fahren kann"

Oleg Karpow, Redakteur GP Racing

Beginnen wir mit dem Einfachen: Red Bull wird den Konstrukteurstitel nicht gewinnen. Ich sehe einfach nicht, wie sie McLaren mit diesem Auto und dieser Fahrerbesetzung aufhalten können. Die Rechnung ist einfach: In den letzten neun Rennen hat Red Bull nur einmal mehr Punkte geholt als McLaren, und seit Andrea Stellas Team das Miami-Upgrade eingeführt hat, ist der Trend eindeutig.

Allein in den letzten fünf Rennen ist der Abstand um 63 Punkte geschrumpft. Jetzt sind es nur noch 30. Natürlich liegt das vor allem an der Leistung von Sergio Perez, und obwohl er in Zandvoort ein solides Wochenende hatte, reicht es einfach nicht.

Erstens, weil Platz sechs immer noch zu wenig ist. Und zweitens, weil diese Leistung vorerst als Ausnahme zu werten ist. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wie Helmut Marko zu sagen pflegt. Und Checos Sommer war schrecklich, selbst wenn man Zandvoort mitzählt. Wie dem auch sei, selbst wenn er so weitermacht, Red Bull ist einfach langsamer. Und 30 Punkte sind nichts bei noch neun ausstehenden Rennen. Für mich kann McLaren Stand jetzt die Konstrukteurs-Meisterschaft nur noch verlieren.

Kostet Sergio Perez' Formkrise Red Bull die Konstrukteurs-WM? Foto: Motorsport Images

Für mich ist das mehr eine Tatsache als eine Meinung. Aber für mich ist es auch eine gute Nachricht für McLaren, dass Norris so selbstkritisch ist - denn er weiß, dass er sich verbessern muss, und Zandvoort hat gezeigt, dass er das kann. Würden Sie sagen, dass das Team ihm ein gutes Auto gegeben hat? Ich würde sagen, Lando hat es viel besser genutzt als Oscar Piastri.

Und das ist faszinierend. Kann Norris dieses Niveau woanders halten? Kann er auf anderen Strecken so gut sein? Kann er eine Serie perfekter Wochenenden hinlegen? Vielleicht ist dies eine entscheidende Phase in seiner Karriere, jetzt, wo er das Auto hat, auf das er so lange gewartet hat. Er hat die Chance, uns allen - und sich selbst - zu beweisen, dass er wie ein Weltmeister fahren und das Beste aus dieser Chance machen kann.

Aber selbst wenn ihm das gelingt, könnte es nicht reichen - und ich glaube nicht, dass es reichen wird. Wegen Verstappen.

Der Tonfall seiner Funksprüche in Ungarn stand im Mittelpunkt des Interesses - und während einige dies als Zeichen dafür werteten, dass Max "durchdreht", glaube ich, dass es tatsächlich Absicht war. Er hat einfach irgendwann beschlossen, dass er Schockwellen durch das System schicken und die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen muss. Schreien ist nicht immer ein sehr effektives Mittel, aber irgendwann geht es nicht mehr ohne, oder?

Das ist jetzt der Fall - und ich glaube nicht, dass es bei Red Bull jemanden gibt, der die Aufgabe nicht versteht: Im letzten Teil der Meisterschaft geht es darum, die Chancen zu maximieren. Max eingeschlossen. Ich glaube einfach nicht, dass er sich den Titel mit 70 Punkten Vorsprung auf seinen nächsten Rivalen entgehen lässt, selbst wenn Norris durch eine weniger fehleranfällige KI-Version seiner selbst ersetzt wird. Aber Max dabei zuzusehen, wie er damit umgeht, wird nicht weniger spannend sein.