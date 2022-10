F1-Fahrer hinter Safety-Car geben zu: Haben Kran in der Gischt nicht gesehen

Audio-Player laden

Mehrere Formel-1-Fahrer geben zu, dass sie den Kran, der den Ferrari von Carlos Sainz zu Beginn des Grand Prix von Japan abschleppte, wegen der enormen Gischt nicht sehen konnten, selbst als sie langsam hinter dem Safety-Car fuhren.

Ihre Eingeständnisse geben einen Hinweis darauf, wie schlecht die Sicht zu diesem Zeitpunkt war, vor allem für diejenigen, die weiter hinten im Feld waren, und werfen erneute Fragen zur Entscheidung, den Traktor bei diesen Bedingungen so schnell auf die Strecke zu schicken, auf.

Das Safety-Car wurde gerufen, nachdem Sainz in der ersten Runde die Kontrolle verlor und crashte, während der Kran - und mindestens ein Streckenposten - auf der Strecke waren, als das Safety-Car das Feld in der nächsten Runde anführte, ehe die rote Flagge vor Ende dieser Runde geschwenkt wurde.

Was wäre passiert, wenn jemand aus der Gischt herausgefahren wäre?

Die Anwesenheit des Krans wurde erst bemerkt, als Pierre Gasly an dem Kran vorbeifuh, nachdem er zuvor an die Box kam, um sich eine neue Nase zu holen und aufgrund des Rückstandes versuchte, die Schlange einzuholen. Onboard-Videos von seinem AlphaTauri und seiner wütenden Reaktion am Funk begannen bald in den sozialen Medien zu kursieren.

Für mehrere Fahrer, die während der Unterbrechung durch die rote Flagge auf ihre Telefone schauten, war dies das erste Mal, dass sie bemerkten, dass sie selbst am Kran vorbeigefahren sind, was zu einer regen WhatsApp-Kommunikation zwischen ihnen führte.

Der Führende des Rennens, Max Verstappen, gab zu, dass es für die Fahrer im Feld viel schwieriger sei, etwas zu sehen. "Natürlich war ich zuerst da und habe den Kran gesehen, denn ich habe perfekte Sicht", sagt er. "Aber wenn man hinten ist, versucht man immer, aus der Gischt herauszufahren, man fährt nach links oder nach rechts, weil man nicht wirklich etwas sehen kann, und dann passieren die Dinge."

Alonso: Habe weder den Kran noch das Auto von Sainz gesehen

Esteban Ocon, der drei Autos hinter Verstappen auf Platz vier lag, stimmt zu, dass die Sicht für die weiter hinten liegenden Autos schwieriger gewesen war: "Ich habe den Kran auf meiner Seite gesehen", sagt er. "Es war offensichtlich ein sehr langsames Tempo. Ich war auch Vierter, da ist die Sicht ist also noch in Ordnung. Aber ich kann mir vorstellen, wie es für die Jungs auf den hinteren Plätzen gewesen sein muss."

Ocons Teamkollege Fernando Alonso, der auf dem sechsten Platz lag, gab zu, dass er weder den Kran noch das verunfallte Auto von Sainz in der vorherigen Runde gesehen hatte: "Ich weiß immer noch nicht, wo Carlos war. Ich habe auch den Traktor nicht gesehen. Es gab keine Sicht."

"Hinter dem Safety-Car konnte ich den Traktor nicht sehen und ich habe Carlos nicht gesehen, also ist das offensichtlich der Tiefpunkt des Rennens. Wir müssen das verstehen", so der Spanier.

Bottas: Aquaplaning geht auch mit wenig Tempo schnell

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo, der Achter in der Schlange war, ist ein weiterer Fahrer, der den Kran nicht sehen konnte: "Ich würde gerne sagen, dass ich ihn im Nachhinein gesehen habe", gab er zu. "Aber ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe mir die Wiederholungen angesehen, als ich in die Box zurückkam, und dachte: 'Ah, ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber nein, selbst das war schwer zu erkennen.'"

Andere, die zugaben, den Kran nicht gesehen zu haben, waren Lance Stroll und Guanyu Zhou. Valtteri Bottas, der auf Platz 14 lag, war einer der wenigen Fahrer weiter hinten in der Reihenfolge, die ihn gesehen hatten.

"Ich dachte, wir sollten keinen Kran oder irgendetwas auf der Strecke haben, wenn keine rote Flagge gezeigt wird, und er war schon da, bevor es rot wurde", sagte der Finne. "Ich war also überrascht. Ich glaube, es war nur eine einzige gelbe Flagge."

"Und da war ein Kran, und ja, natürlich muss man bei einer gelben Flagge vorsichtig sein. Aber wenn man plötzlich Aquaplaning oder so etwas hat, weiß man nie", erklärt der Alfa-Romeo-Pilot.

Latifi: Das war sogar schlimmer als 2014

Nicholas Latifi, zum Zeitpunkt des Kran-Vorfalls auf Platz 15 liegend, räumt ein, dass er den Kran erst in letzter Sekunde gesehen habe: "Für Pierre ist es eine Sache, denn er war, glaube ich, alleine, weil er gerade an der Box war", so Latifi. "Er hat also keinen Bezug zu den Autos vor ihm. Aber ich war unter dem Safety-Car, und habe den Kran kaum gesehen. Ich habe ihn erst gesehen, als ich noch drei Meter entfernt war."

"Wenn ich nur auf der Außenlinie gefahren wäre, hätte ich ihn zu spät gesehen. Meiner Meinung nach ist es also noch schlimmer als das, was vor vielen Jahren passiert ist, weil der Kran tatsächlich auf der Strecke stand."

"Natürlich ist ein Kran abseits der Strecke immer noch ein Problem, wenn er exponiert ist, aber der Kran war auf der Strecke. Das ist inakzeptabel", sagt der Williams-Pilot.

Vettel: "Hatte Angst" als ich den Kran sah

Sebastian Vettel, der wie Gasly nach einem Dreher in der ersten Kurve mit etwas weniger Gischt auf sich allein gestellt war, war ebenfalls schockiert, als er das Fahrzeug sah: "Ich hatte auch Angst, weil ich mit einer Geschwindigkeit unterwegs war, von der ich nicht weiß, ob sie ausreicht, damit etwas schiefgehen kann", sagt er.

"In dem Moment, in dem man auf das Safety-Car wechselt, muss man sich um die Reifen kümmern und versuchen, sie bei diesen Bedingungen aufzuwärmen. Man kann also nichts sehen, das ist das Problem."

"Auf der Onboard-Kamera sieht man mehr als das, was wir aus dem Inneren des Autos sehen. Und das ist einfach nicht akzeptabel. Wir haben auch in der Fahrerbesprechung darüber gesprochen, dass ein Servicewagen unter diesen Bedingungen nie auf der Straße sein sollte. Nicht einmal, wenn ein Safety-Car unterwegs ist."

GPDA-Direktor Russell: "Unter keinem Umstand akzeptabel"

Vettels Kollege, GPDA-Direktor George Russell, stimmt mit seinen Fahrerkollegen überein, was die Risiken angeht, wenn man versucht, eine freie Sicht zu finden, während man in einer Schlange von Autos fährt.

"Ich denke, es gibt keine Umstände, unter denen wir glücklich sind, einen Traktor auf der Strecke zu sehen", sagt er. "Es wird natürlich viel über Pierre gesprochen, aber das ist irrelevant. Es gab 17 andere Autos auf der Strecke, die den Traktor überholten, ohne wirklich viel von dem zu sehen, was vor sich ging."

"Man musste natürlich aus der Gischt herausfahren, um freie Sicht zu haben, und aus der Gischt herauszufahren bedeutete, sich in der Linie des Traktors zu befinden. Wie ich schon sagte, gibt es keine Umstände, vor allem bei nassen Bedingungen. Aber egal ob sehr nass, feucht oder abtrocknend, es gibt keine Umstände, unter denen ein Traktor akzeptabel ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.