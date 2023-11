F1-Fahrer sauer: Bedingungen beim Vegas-Start wegen Ölfleck "unfair"

Nach dem Chaos in der ersten Kurve des Las-Vegas-Rennens der Formel 1 üben die Fahrer deutliche Kritik an den Streckenbedingungen. Ein Oldtimer, der während der Fahrerparade in der Startaufstellung Öl verlor, habe für "inakzeptable, schockierende und unfaire" Bedingungen gesorgt.

Carlos Sainz gab an, dass das Öl dafür verantwortlich gewesen sei, dass er in Kurve 1 in Lewis Hamilton rutschte und sich drehte. "Ich habe eine Menge Öl an den Autos gesehen, mit denen wir die Fahrerparade absolviert haben", sagt der Ferrari-Pilot.

"Es ist nicht fair, dass das ganze Öl auf der Innenbahn war. Abgesehen davon, dass die Strecke bereits schmutzig war, haben wir eine Stunde vor dem Rennen Autos auf die Strecke gestellt, die Öl verloren haben. Auch das ist inakzeptabel. Das hat uns wahrscheinlich die Zwischenfälle in der ersten Kurve beschert."

Wie bei jedem Rennen üblich, werden die 20 Fahrer vor dem Rennen auf einer Paraderunde um die Rennstrecke den Tribünen vorgestellt. Oft werden dafür Oldtimer genutzt.

Etwa 90 Minuten vor dem Start des Rennens verlor der Wagen, der Oscar Piastri eskortierte, in der Startaufstellung auf der Seite der Boxenmauer Öl, woraufhin die Streckenposten Zementstaub ausstreuten, um die rutschige Stelle zu beseitigen.

Alpine-Fahrer Pierre Gasly war ebenfalls der Meinung, dass dies für einige Autos zu einem unfairen Szenario geführt habe. "Es war nicht schön, vor allem, wenn man auf dem für uns besten Platz des Jahres steht (auf Platz vier; Anm. d. R.)", so der Franzose.

"Ich habe bereits mit der FIA darüber gesprochen, und ich bin sicher, dass wir ein paar Dinge ändern werden, denn es ist nicht wirklich fair, dass einige auf Öl starten müssen und andere auf Asphalt. Ich bin sicher, dass sie etwas unternehmen werden."

Damit solche Zwischenfälle künftig gar nicht erst vorkommen, müsse die FIA aber entsprechende Maßnahmen ergreifen, fordert Andrea Stella. "Wenn ein Formel-1-Rennen stattfindet, dann möchte man nicht, dass eine Stunde, eineinhalb Stunden vor dem Rennen, Öl auf die Strecke tropft", sagt der McLaren-Teamchef.

"Ich denke also, dass es viele Dinge gibt, die auf der Tagesordnung der Formel 1 und der FIA stehen werden, um die Sicherheitsbedingungen zu verbessern. Und das ist eines der Dingen, die definitiv nicht passieren sollten oder vorrangig behoben werden sollten."

