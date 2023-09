F1-Konkurrenz sieht Red Bull in Suzuka "wieder an der Spitze"

Zwar gehen die gegnerischen Formel-1-Teams davon aus, dass Red Bull beim Grand Prix von Japan 2023 sofort wieder ganz vorn dabei sein wird. Dennoch seien die jüngsten Probleme des Weltmeisterteams in Singapur eine willkommene Abwechslung in einer sonst so dominanten Saison gewesen.

"Sie waren so stark und haben deshalb in diesem Jahr so viele Rennen gewonnen. Wir dürfen das nicht vergessen, nur weil wir diesen Ausreißer hier in Singapur haben", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie auf den konventionelleren Rennstrecken stark sein werden."

"Aber es ist ein frischer Wind, dass wir einen anderen Sieger und ein Podium ohne sie haben, also müssen wir die kleinen positiven Dinge in einem Jahr der Red-Bull-Dominanz mitnehmen." Zuvor hatte Max Verstappen zehn Mal in Folge gewonnen. In Singapur fuhr er vom elften Startplatz auf den fünften Rang.

Damit endete auch die bis dato 100-prozentige Siegesserie von Red Bull in dieser Saison. Stattdessen feierte Ferrari mit Carlos Sainz den ersten Saisonsieg vor Lando Norris im McLaren und Lewis Hamilton im Mercedes.

Letzterer bezeichnet es als "großartig", dass diesmal andere Teams in Form von Ferrari und McLaren die Podiumsfeiern anführten. Rennsieger Sainz betont, sein Team habe in Singapur das Beste aus der seltenen Chance gemacht, die sich ihm bot. Doch er erwarte, dass Red Bull wieder auf die Siegerstraße zurückfindet.

"Ich wäre nicht überrascht, wenn sie die letzten Rennen der Saison noch gewinnen würden. Ich denke, Singapur hat uns die Chance gegeben, und wir waren einfach gut. Aber ich glaube, dass Red Bull in der verbleibenden Saison immer noch ganz oben stehen wird und sehr, sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen sein wird."

Norris sieht das ähnlich, sagt aber, dass er zumindest in Singapur von den Problemen des RB19 im Qualifying überrascht gewesen sei: "Ich weiß nicht, womit sie zu kämpfen hatten, aber als ich Verstappens Onboard sah, musste ich irgendwie lachen."

"Ich habe noch nie ein so schlechtes Auto gesehen. Auch Max hat darüber gelacht. Wir werden also nächstes Wochenende sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke, sie werden wahrscheinlich wieder an der Spitze sein. Da bin ich mir ziemlich sicher."

