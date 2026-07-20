F1-Legende betont: Kimi Antonelli kann sich nur selbst schlagen!

Glaubt man dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya, dann ist Kimi Antonelli selbst die größte Gefahr für seinen ersten Weltmeistertitel. "Die müssen die Garage zumachen, er muss sich nur auf sich selbst konzentrieren", so seine Worte bei F1 TV vor dem Rennwochenende von Spa. "Diese Situation kann er kontrollieren."

Gerade das mentale Management einer Meisterschaftsführung betrachtet der siebenmalige Grand-Prix-Sieger und zweimalige Indy-500-Champion als potenzielles Problem. "Wenn der Punktevorsprung schrumpft, dann fängst du an, darüber nachzudenken", erklärt Montoya. "Und sobald du anfängst, darüber nachzudenken, wirst du Probleme haben."

Der Abstand zwischen dem WM-Spitzenreiter und seinem Teamkollegen George Russell war vor dem Großen Preis von Belgien Stück für Stück geschmolzen. Technische Probleme hatten dem 19-Jährigen in Barcelona wichtige WM-Punkte gekostet, während sich in Silverstone ein Teil seines Boliden in der Aufhängung verfangen hatte.

Zudem hatte Antonelli im Qualifying von Spielberg etwas zu vorsichtig agiert, wodurch Russell sich trotz einer gelben Flagge die Poleposition und letztlich den Sieg sichern konnte.

"Selbstverständlich ist das frustrierend", so die Antwort des Mercedes-Piloten auf eine Nachfrage unseres Schwesterportals Motorsport.com in Spa-Francorchamps. "Aber das ist Motorsport, solche Dinge passieren eben. Natürlich denke ich, dass das jetzt erstmal genug war, aber das gehört zum Motorsport."

"Diese externen Faktoren", so Antonelli, "kannst du nicht kontrollieren. Du musst einfach jede Möglichkeit nutzen und all das maximieren, was ich kontrollieren kann. Dann werden wir sehen, wie der Rest abläuft. Aber das gehört zum Sport dazu, und das Team macht einen fantastischen Job darin, sicherzustellen, dass diese Probleme nicht wieder auftreten."

Zumindest auf der Ardennen-Achterbahn sollte sich die Befürchtung des ehemaligen Williams-Piloten nicht bewahrheiten. Schließlich konnte Antonelli den Grand Prix für sich entscheiden und seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ausbauen.

Der Abstand zwischen dem WM-Spitzenreiter und Lewis Hamilton auf Position zwei beträgt 45 Punkte, während die beiden Silberpfeilen sogar 50 Punkte trennen. Dazu passt das abschließende Statement von Montoya vor dem Wochenende: "Wenn sie es schaffen, dass Kimi sich auf Kimi-Dinge konzentriert, dann wird alles gut."