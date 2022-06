F1 Montreal: Fernando Alonso fährt Bestzeit im Abschlusstraining

Audio-Player laden

Das dritte Freie Training zum Grand Prix von Kanada in Montreal war wegen Starkregens wenig repräsentativ. Die Bestzeit sicherte sich Fernando Alonso (Alpine) in 1:33.836 Minuten. Dass es auch im Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve (Formel-1-Liveticker ab 22 Uhr) regnen wird, ist gut möglich. Allerdings nimmt die Regenwahrscheinlichkeit zum Abend hin ab.

Das große Thema war am Samstagmorgen in Montreal aber nicht das dritte Training, sondern die Motorstrafe bei Charles Leclerc. Bereits am Freitag hatte Ferrari die vierte Steuerelektronik der Saison gezogen und sich damit eine Rückversetzung um zehn Startpositionen eingehandelt. Jetzt steht fest: Es werden alle Komponenten getauscht. Damit muss Leclerc am Sonntag als Letzter starten.

Viel gefahren wurde auf der komplett regennassen Strecke nicht. Das Risiko eines Blechschadens so kurz vor dem Qualifying war zu groß. "Auf der anderen Seite brauchst du auch die Kilometer. Wenn's nachher auch so ist, brauchst du die Erfahrungswerte", sagt 'Sky'-Experte Ralf Schumacher.

In den letzten zehn Minuten der Session wurden die schnellsten Zeiten auf Intermediates gefahren, nachdem davor nur die Full-Wets im Einsatz waren. Zeitweise kam es an der Spitze zu einem Schlagabtausch zwischen Sebastian Vettel (Aston Martin) und Alonso (Alpine) - wie in guten alten Zeiten. Vettel (3.) war letztendlich nur um 0,055 Sekunden langsamer.

Zu einer kuriosen Situation kam es, als sich Kevin Magnussen (Haas) bei Start und Ziel verbremste, er geradeaus fuhr und nach dem Senna-S die Strecke überquerte. Beim Zurückschieben aus dem Gras musste die kommenden Autos aufpassen, um eine Kollision zu vermeiden.

Warum der Haas so rausrutschte, bleibt rätselhaft: "Was ist da passiert?", fragte sich Magnussen am Boxenfunk. Kurz darauf passierte Max Verstappen (Red Bull) an der gleichen Stelle ein ähnliches Malheur. Beim Weltmeister war's allerdings ein klassischer Dreher im Senna-S.

